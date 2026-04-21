Moncho López, entrenador del COB: “Todo el que pueda caminar jugará”

El entrenador del COB, Moncho López, reconoce la dificultad del partido de esta noche en el Pazo, tanto por el nivel del rival al que se enfrenta como por los problemas con los que lo afrotan ellos mismos.

“El equipo llega convencido de que tenemos que cortar la racha de derrotas. El rival no es el más propicio y no estamos en nuestro mejor momento de salud y físico”, empezaba diciendo en la previa el entrenador ferrolado. López tiene alguna baja clave, pero sobre todo varios jugadores con problemas físicos importantes desde hace días que los limitan en los partidos: “A Gabe Kalscheur tampoco lo vamos a tener contra el Palencia y hemos tenido una situación complicada con Romaro Gill, que ha sufrido un proceso inflamatorio y le obligó a ingresar por urgencias. Está medicado, pero va a estar en el partido. Lo mismo pasa con Kingsley Okanu, que también tiene problemas. Dos de nuestros hombres grandes están entre algodones, pero la necesidad de vencer y la motivación hace que todos los que puedan caminar por lo menos que jueguen. Kalscheur casi no puede y por eso no estará”.

Enfrente está un Palencia que ha ganado 12 de sus 13 últimos partidos y que tiene asegurada la cuarta plaza al final de la liga regular: “Palencia es uno de los mejores equipos de la competición en todos los aspectos del juego”. Difícil rival tanto para contenerlo como para castigarlo. López empezaba por el trabajo defensivo: “Tenemos que defenderles muy bien porque tienen focos por todos lados. Es un equipo que juega con un ritmo parecido al nuestro, pero con mucha fluidez ofensiva a medio campo, mucho dinamismo y muchos conceptos que exigen mucho esfuerzo físico por parte de todos”. Y también hablaba de la otra mitad del campo, el que más lo está limitando en esta fase de la liga: “Palencia es una de las mejores defensas de la competición y tenemos que encontrar la manera de abrir el aro, espero que nuestros tiradores tengan más acierto en este partido. Es muy difícil dar oposición defensiva y física si no hay producción de ataque”.