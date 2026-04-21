COB-Palencia, un partido para tirar de orgullo

La competición acelera hacia su recta final en la liga regular. El COB viene de encajar una derrota en el derbi ante el Obradoiro y esta semana afronta dos partidos complicados, esta noche de martes recibe al Palencia y el domingo visita al Menorca. Compite ya sin objetivos clasificatorios destacados, pero intentando terminar con las mejores sensaciones posibles tras una liga en la que el globo se pinchó hace menos de un mes, pero antes de tiempo.

Quedarse fuera de la pelea por el play off de ascenso es un golpe del que todavía trata de recomponerse el equipo y de asimilar el club, pero con la permanencia en el bolsillo y con un calendario con partidos todavía atractivos, los ourensanos intentarán darse alguna alegría más y, sobre todo, brindársela a sus aficionados.

El rival de esta noche sería idóneo para dar ese golpe en la mesa que reconfortase al Pazo, pero a la vez su caché lo convierte en extremadamente complicado y exigente para un COB de trinchera y poco más. Las dudas en el juego son su principal hándicap, pero los problemas físicos también son un lastre importante para un equipo que nunca ha ido sobrado de nada.

Gabe Kalscheur sumará su segundo partido consecutivo ausente y condicionará la rotación de la línea exterior. Además, el juego interior llega “entre algodones”. Romaro Gill pasó por urgencias el domingo y Kingsley Okanu juega con la luz de alarma encendida desde hace varios partidos. No son los únicos con problemas físicos, pero sí los más limitados.

Incluso sin nada de eso, el partido sería de máxima dificultad. El Obradoiro ha sido el único capaz de ganar al Palencia en este 2026. Haciendo menos ruido, pero un candidato claro al ascenso.