Moncho López, entrenador del COB: "Queremos resarcirnos en el Pazo"

El COB llega al partido ante el Estudiantes con pocos entrenamientos, algunas dudas y muchas ganas. Las opciones de play off obligan a rascar algún partido fuera de guión y el de este sábado es uno de ellos. Moncho López lo tiene claro, pero a la vez es consciente de la complejidad del rival.

"Llegamos muy motivados y muy mentalizados. Primero porque jugamos ante nuestro público y segundo porque jugamos ante uno de los mejores equipos de la categoría. El Estudiantes es un histórico y en cualquier circunstancia es una factor de motivación para cualquier jugador. Además, venimos de un partido en el que le generamos alguna desilusión a nuestros aficionados y somos conscientes de que no hicimos un buen partido. No estuvimos a nuestro mejor nivel posible un día en el que nuestros aficionados esperaban que lográsemos una victoria que nos permitiese subir un peldaño en nuestra aspiración hacia los play off. Queremos resarcirnos haciendo un buen partido en casa ante un gran rival. Todos esos elementos de motivación y de ganas nos tienen que ayudar a ganar este partido".

El rival

Se conocen bien los dos equipos tras dos partidos en la primera mitad de la temporada, el de la primera vuelta en Madrid y el de la Copa España en Palencia: "Pasa por contender su talento y su potencial anotador. Sabemos que llegan mermados, con bajas que son muy importantes para ellos, pero aún así son un muy buen equipo. Son un equipo con un potencial anotador que solo los otros equipos grandes de la liga pueden igualar y eso nos obliga a tener un nivel defensivo muy alto y sabiendo que es un equipo que juega a mil ritmos, que te puede castigar jugando posesiones rápida o en estático". Y añade: "Sus lesiones supongo que les harán jugar con algunos jugadores en posiciones que no son las habituales o con estructuras de jugadores pequeños, pero nosotros somos especialistas en eso, en tener a jugadores en el dique seco y no tenemos relevo. Si el Estudiantes nos propone eso creo que debemos de estar preparados".

El entrenador cobista completó la rueda de prensa previa al partido con la presentación del último fichaje, el ala-pívot internacional Adin Vrabac: "Su posición natural es la de alero, pero puede jugar en tres posiciones diferentes (4-3-2) y tiene mucha experiencia competitiva. Estamos muy contentos de su incorporación al equipo. Ya nos ayudó a competir ante el Cartagena y ojalá ahora nos ayude a ganar este partido".

Vrabac: "Creo que soy un jugador todoterreno"

El alero Adin Vrabac se estrenará esta sábado en el Pazo, pero este viernes fue presentado oficialmente por el club: "He recibido mucha energía positiva por parte de mis compañeros , del presidente y del club y confío en poder devolverlo ayudando a conseguir los retos que tenemos".

El internacional bosnio se autofine desde la polivalencia: "Puedo jugar en varias posiciones y hacerlo tanto para construir con el balón como para defender a jugadores en esa posiciones. Puedo ayudar también en el rebote. Creo que soy un jugador todoterreno".

Confía en notar un gran ambiente: "Espero ver un pabellón lleno. Sé que jugamos contra un equipo muy importante. Hemos hablado en el vestuario y lo vamos a dar todo. Estos partidos se deciden a veces por más que la estretegia. Hay que ser duros y seguro que tendremos la ayuda de nuestra afición".

Gratis los disfrazados

El Entroido de la provincia seguro que le restará público al Pazo, pero el club también quiere celebrarlo con sus seguidores. Los aficionados menores de 15 años que acudan disfrazados podrán entrar gratis al partido, solo tendrán que acudir a las oficinas del club en el Pazo a recoger la invitación. Además, el resto de aficionados que acudan de Entroido podrán comprar las entradas en las oficinas a un precio reducido, a 8 euros.

Enfermería casi vacía

El COB tendrá a 12 jugadores disponibles tras el fichaje de Adin Vrabac y el alta de Martín Fernández. El escolta de Vilagarcía ya tuvo minutos en el partido del miércoles en Cartagena.

El escolta estonio Carlos Jürgens es el único jugador que sigue de baja en la plantilla cobista, aunque su evolución es muy buena y podría reaparecer a próxima semana, en el partido en el PacoPaz ante el Fiwi Palma.

Bajas en el Estudiantes

Se han ido acumulando los problemas físicos en el equipo colegial las últimas semanas y se han concentrado en un juego interior que llegará muy limitado al Pazo. Lottana Ngowbo arrastra molestias desde hace semanas y Hugo López y Petit Niang se han "roto" y estarán varias semanas de baja. El mejor jugador del equipo, Jayson Granger, lleva toda la temporada arrastrando molestias y tampoco estará en Ourense.