Moncho López: “Sabemos que jugar en casa nos da un plus”

Con una semana completa de trabajo a sus espaldas, Moncho López mira con optimismo el duelo ante el Fuenlabrada, el primero que enfrentará a ambos equipos en un periodo de cuatro días. El preparador cobista destacó que “veo al equipo bien, muy mentalizado, trabajando bien y concentrados. Con los pequeños problemas que tenemos en este momento, con la ausencia de dos jugadores, Martín Fernández y Carlos Jürgens. Hemos tenido que controlar el trabajo, entrenando solo con 10. Hemos tenido la ayuda fundamental un par de sesiones del jugador del Bosco Salesianos Martín Hernán, pero la mayoría de sesiones estuvimos 10 jugadores y hay reducir los tiempos de trabajo, utilizar algunos ejercicios que nos permite dar una rotación a los jugadores. Pero llegamos bien, concentrados en el plan de partido, y sabiendo que jugamos en casa, que nos da ese plus, ese extra, porque queremos seguir siendo un equipo difícil de batir en su pista”.

El preparador de Ferrolterra destacó que el cuadro madrileño “es un equipo muy bien entrenado. Iñaki Martín es uno de los entrenadores con más experiencia de la Liga, también internacional. Y se nota en lo que te plantean, en su riqueza. Es uno de los rivales que más y mejor utiliza las zonas, por lo tanto no nos sorprenderá, pero sabemos que están muy bien trabajadas. Defensas mutables, que nos harán dudar si están en hombre o en zona. Habrá que leer bien, no perder balones y mantener la organización de juego. Necesitamos que nuestros tiradores metan mañana, que el balón entre. Encontrar situaciones de tiro y que el balón entre. A nivel defensivo, Fuenlabrada tiene muchas cosas en ataque. El Fuenlabrada, cuando corre, sabe correr muy bien, es muy bueno en el pick and roll, tiene focos de anotación fuera y dentro, con Aurrecoechea, dispone del mejor juego de espaldas de la Liga, junto con Larsen del Alicante. O también la amenaza multidimensional de Benite, que se fabrica tiros, lanza de tres o juega al pick and roll. Luego están Mateo Díaz, Renfroe... Es uno de los grandes de la Liga. Podemos pensar que, comparado con Obradoiro o Coruña es una plantilla corta, pero son jugadores de primerísimo nivel, que serían titulares en cualquier equipo de la competición”.

Apoyo de la afición

Y sobre la afición cobista, Moncho López no ocultó que “me gustaría mucho que el ambiente en el Pazo fuera como el que hemos vivido esta temporada. Y sé que van a estar ahí y nos van a apoyar. Con esa atmósfera que se crea en el Pazo, con todo lo que está trayendo el club, con la grada de animación, la batucada...Esto sumado al entusiasmo de nuestros aficionados, hacen que ese clima sea muy bonito. Ojalá sentirla de nuevo y, al acabar, que estemos tan felices como en la mayoría de partidos que hemos disputado aquí en lo que va de temporada”.