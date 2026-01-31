Mucho Pazo y algunos más

No están Carlos Jürgens ni Martín Fernández por lesión, Martín Iglesias empieza a desperezarse tras dos meses y medio fuera de las canchas y Kentwan Smith cuenta lo justo o casi por obligación. Además, durante la semana los golpes han obligado a parar a alguno de los que quedan sanos. Y no pasa nada.

El COB estrena la segunda vuelta y lo hace en el Pazo. Ese es su mejor argumento para soñar con una hombrada de peso similar a la anterior. La victoria ante el Obradoiro confirmó la solvencia de los de Moncho López en su cancha y ayuda a confiar en prolongar la dinámica y seguir en la pelea por el play off pese a todas las limitaciones, numéricas y de intendencia, que los condicionan cada semana.

Ganar al Fuenlabrada sería un empujón clave para pensar en un objetivo ambicioso, pero cuesta ver la fórmula para llegar a ello con los pocos recursos con los que se presenta a la cita.

El juego interior es lo menos deteriorado con lo que cuenta. Romaro Gill viene de firmar un partidazo en la Copa, Kingsley Okanu es de aportación constante y Martín Iglesias seguro que ayuda a dar rotaciones, aunque esté muy lejos del nivel que tenía cuando se rompió la primera vez. Entre los tres gastarán todos los minutos del “cinco”, pero también tendrán protagonismo en el “cuatro”. Después empiezan los problemas.

La involución, o el estancamiento, de Kentwan Smith lo han ido arrinconando en la rotación. El bahameño juega siempre, pero hace mucho que no se espera brillo de sus actuaciones. Diogo Seixas ha pasado de no jugar nada a ser el cuatro titular, por méritos propios, pero también por necesidades del guion. Tendrá Sean McDonnell que desdoblarse para echar una mano en esa posición, pero las lesiones de los escoltas lo complican todavía más. Seixas seguro que repite también en la rotación de los escoltas.

Tendrá que inventarse el perímetro Moncho López cada vez que Rafa Lisboa, Isaac Vázquez, Gabe Kalshcheur y Sergi Huguet entren en fatiga o faltas. No tiene más donde elegir y tres puestos a ocupar.

El rival

Enfrente, el Fuenlabrada tiene rotaciones igual de cortas, pero por devoción. Juega con nueve cromos Iñaki Martín, pero todos de un nivel que intimida.

Entre los que empezaron y los que llegaron, el COB se medirá a cuatro de los pilares del Betis que ascendió a la Liga ACB en la Final Four: Alex Renfroe, Vitor Benite, Brooks de Bisschop y Jonathan Kasibabu. Talento, puntos y experiencia. El fichaje de Iván Aurrecoechea es otro salto de calidad enorme. Un martillo pilón en las dos zonas y muy complicado que limitar.

El desparpajo de Mateo Díaz, el nivelazo que está mostrando Dani Manchón, la muñeca de Paul Rigot y el físico de Romaric Belemene completan la amenaza de un Fuenlabrada favorito de antemano y más todavía con las bajas en el COB. Pero queda el Pazo.