Moncho López: "No sabemos lo que es entrenar con todo el grupo"

Con un ojo puesto en el Alicante y otro en su propia plantilla. Así está Moncho López, entrenador cobista, de cara al duelo de esta noche. Por un lado, el potencial de un rival invicto, pero también las dificultades de los suyos en forma de problemas físicos: “Llegamos como siempre, trabajando lo mejor que podemos. Infelizmente, seguimos arrastrando los problemas físicos de Marc García, que es duda. Javi Nicolau ya se ha incorporado al grupo, ha hecho incluso un poquito de trabajo de cinco contra cinco y podría debutar, pero es algo que decidiremos en los momentos previos, en su caso estaría condicionado en sus minutos. El equipo trabaja bien, con buen ánimo, a pesar de que sabemos que aún estamos lejos de nuestra mejor forma, sobre todo por la falta de efectivos. Nosotros aún no sabemos lo que es entrenar con nuestro grupo al completo, ni jugar con nuestro grupo al completo, ni siquiera en los partidos de pretemporada”, analiza el preparador, que tampoco quiere caer en el pesimismo. “Pienso que es para estar muy satisfechos de lo que vamos consiguiendo, de cómo vamos progresando. Así que, los que estén, lo harán preparados para la lucha”.

Al Pazo llega un cuadro alicantino en estado de gracia. Tres victorias en otros tantos partidos, la última ante el “coco” Gran Canaria. “Es un equipo con una rotación muy amplia. Han hecho una plantilla muy larga y tienen una cosa a favor y es que, al igual que al Cantabria, nadie les pone el cartel de favorito y esto les va a ayudar mucho a jugar sin presión. Se habla mucho del Estudiantes, Gran Canaria o Granada, y creo que, como ya ha demostrado, el Alicante es un equipo capaz de ganar a los adversarios más cualificados de la competición”, destaca Moncho López.

Cantidad e intensidad

Sobre las claves que pueden decidir el choque, el preparador de Ferrolterra pone el foco en la capacidad de aguante de su equipo: “Tienen mucho poder ofensivo en la línea de tres, es el equipo que más triples anota por partido, también están en las primeras posiciones en porcentajes. Tienen una intensidad de juego basada en la rotación, no solo en el atleticismo de sus jugadores. Ahí es donde nosotros vamos un poco más justos. Una de las claves pasa por ahí, por nuestra capacidad para aguantar la concentración y el físico durante el partido, porque ellos han jugado muy bien durante las segundas partes de los partidos, lo han roto ahí en muchas ocasiones”.