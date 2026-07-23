El nuevo COB va sobre ruedas

El COB une sus fuerzas con Blendio-MG, que se convierte en el proveedor oficial de vehículos para las dos próximas temporadas, más una tercera opcional. El acuerdo se oficializó en el concesionario de la marca, con la presencia de Diego Regueira, presidente cobista, Moncho López, entrenador, y Marc Andrés Fernández, jefe de ventas en Blendio. Este último señaló que “estamos muy orgullosos de acompañar al COB en este camino”. Por su parte, el mandatario del club ourensano destacó que “necesitamos empresas e marcas que aposten por establecerse na nosa provincia e que vexan no COB un escaparate para seguir medrando. Agardamos que outras anímense”.

Todavía queda por hacer, pero el COB 2026-2027 ya tiene mucho hecho. Una plantilla casi completa, una hoja de ruta clara para la pretemporada y un calendario de amistosos que ya tiene forma. Todo eso hace que Moncho López, el entrenador cobista, esté satisfecho por como pinta el nuevo proyecto, el tercero con él al frente de la nave “Estoy muy contento. Todos sabéis que nuestro margen de contratación, si hablamos a nivel estrictamente económico, es limitado. Pero no lo es tanto si hablamos a nivel de convicción de jugadores que quieran estar aquí. Nosotros, lo que sí hemos transmitido a muchos agentes, y ya personalmente cuando he hablado con los jugadores, es que queremos jugadores que crean que, en este momento de su carrera, el COB es el mejor equipo para ellos. Por experiencia, no quiero a nadie que esté aquí y no esté contento con lo que cobra o que cree que su calidad o su lugar está por encima del COB”.

Actualmente hay 10 jugadores cerrados y falta una pieza por llegar, aunque con matices. “Vamos a fichar solo a uno más. Hemos decidido que la plantilla sea de 11 más tres. Esos tres serán jugadores jóvenes que nos ayuden en el día a día a entrenar. Nos gustaría que al menos dos de ellos fuesen gallegos, aunque no es imperativo. Pero estamos viendo jugadores sub-22, incluso algún jugador júnior, que podrían estar en nuestra dinámica de trabajo”, explica López.

Guinda del pastel

Sobre el perfil de la pieza que falta, ningún secreto: se buscan puntos desde el perímetro. “Buscamos un jugador con mucha amenaza en el tiro de tres, que se desenvuelva en la posición alero-escolta. Hemos iniciado negociaciones que no han cristalizado y otras están en stand-by, hay conversaciones que están todavía abiertas”, señala el preparador de Ferrolterra.

No falta mucho para el que el COB cambie las chanclas por los balones y la hoja de ruta está clara. El equipo volverá a repetir las sesiones previas antes de comenzar oficialmente la pretemporada. “Desde el día 3 de agosto estaremos entrenando con algunos de los jugadores más jóvenes y con otros que nos han pedido incorporarse antes del 17, porque el 17 de agosto es el día señalado para que empiecen los entrenamientos del equipo. Sabiendo que esa jornada quizá no esté ni Zidek ni Leimanios, por ejemplo, que presumiblemente estarán con sus selecciones”, indica López. Un trabajo que no estará exento de problemas. Esas primeras sesiones voluntarias se realizarán en el Anexo de Os Remedios, y el estreno oficial el día 17 será en el Pacito. Una problemática de escenarios a falta de la central del Pazo, que obliga a pensar una fórmula para entrenar bien y no poner en riesgo el físico de los jugadores alternando superficies continuamente.

Y como no solo de entrenar vive el hombre, el calendario de partidos coge forma. “Tenemos la Copa Galicia el 5 y 6 se septiembre en Santiago, un poco pronto para la preparación que vamos a llevar a cabo. Pero antes queremos organizar uno o dos encuentros amistosos. Y después de la Copa, tendremos el Torneo As Burgas, que este año será internacional y habrá equipos fuertes de Primera FEB, ya se presentarán los detalles”.

Ingredientes para que la receta de la temporada salga lo mejor posible. Porque la competición crece tanto en nivel como en presupuestos. Y el COB repite la fórmula de mirar hacia arriba con los pies en el suelo. “Tenemos que tener claro que el COB, sobre el papel, está en una clase media-baja de la competición, que va del noveno puesto al 16. Pero es que el 16 desciende este año. Por tanto, el objetivo es la permanencia. Ojalá sin sufrimiento, como ha pasado en los últimos años. Y a partir de ahí, intentar optar a esa novena plaza dentro de un lote de equipos con la misma intención”.