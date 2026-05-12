Parón de una semana para el COB

El COB dio por terminada la temporada el viernes pasado y los jugadores van ya poco a poco abandonando la ciudad, pero con Moncho López no habrá descanso para los que tienen contrato y alguno más que se puede sumar al trabajo.

Una semana les ha dado el técnico y la próxima ya empezarán a entrenar en una post temporada que prolongará para acortar el tiempo de descenso en verano. Martín Iglesias, Martín Fernández, Diogo Seixas, Isaac Vazquez y algún jugador más trabajarán con el cuerpo técnico cobista en el Pazo. La intención de Moncho López y de Sergio Pérez Anagnostou es lograr la renovación de Fernández y de algún jugador de los más destacados de la presente temporada.

Mientras, el club está acelerando gestiones para empezar a dar noticias de cara a la próxima temporada. Lo avanzó el presidente, Diego Regueira, en la entrevista publicada este lunes en La Región y la idea es que algunas tomen forma en breve. Además, el COB lanzará la campaña de abonados también antes de empezar el verano. En otras areas, el COB también sigue trabajando.