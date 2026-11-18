El partido entre el Club Ourense Baloncesto (COB) y el Palmer Palma, correspondiente a los octavos de final de la Copa España y previsto para este miércoles a las 20:45 horas en el Pazo dos Deportes Paco Paz, corre peligro de aplazamiento por problemas meteorológicos. La suspensión de un vuelo que debía conectar Madrid con Galicia estaría impidiendo el viaje del conjunto balear, lo que podría obligar a modificar la fecha del encuentro.

Las complicaciones en el transporte aéreo llegan en una jornada marcada por las condiciones meteorológicas adversas en Galicia, con avisos por fuertes vientos y lluvias.

Un partido de Copa España en el aire

El contratiempo afecta a los preparativos de una eliminatoria que debía disputarse este miércoles en Ourense. La imposibilidad de viajar desde Madrid en el vuelo previsto condiciona la llegada del equipo y su disponibilidad para afrontar el compromiso copero.

La celebración del encuentro queda así pendiente de cómo evolucione la situación y de las posibles alternativas de desplazamiento. Un cambio de fecha sería una de las opciones si finalmente no se puede garantizar la disputa del partido en las condiciones previstas, o incluso podría jugarse este mismo miércoles en un horario más tardío.

El COB busca prolongar su buen momento en la Copa España

El COB afrontaba los octavos de final de la Copa España con la intención de prolongar su buena dinámica deportiva, después de encadenar tres victorias consecutivas en Primera FEB. El equipo ourensano, que la pasada temporada alcanzó la Final Four de la competición, recibía al Palmer Palma con el factor cancha a favor y la ambición de seguir avanzando en un torneo al que concede especial importancia. Enfrente esperaba un rival que presenta el mismo balance liguero, cinco victorias y tres derrotas.