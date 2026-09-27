¿Sabe usted que la peña Pementos eléctricos también estrenó ayer temporada?
Hoy en el Quen Cho Dixo, el COB arranca la temporada bien acompañado
¿Sabe usted que el de este sábado fue día de estreno a lo grande en el Pazo y no solo de jugadores? ¿Que la grada cuenta para la nueva temporada con otro grupo de entusiastas aficionados a darlo todo por su equipo? ¿Que la peña Pementos eléctricos está dispuesta a seguir creciendo y animar al COB o que faga falta para seguir sumando victorias como la de este sábado frente a los burgaleses del Tizona?
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