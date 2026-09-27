¿Sabe usted que la peña Pementos eléctricos también estrenó ayer temporada?

¿Sabe usted que el de este sábado fue día de estreno a lo grande en el Pazo y no solo de jugadores? ¿Que la grada cuenta para la nueva temporada con otro grupo de entusiastas aficionados a darlo todo por su equipo? ¿Que la peña Pementos eléctricos está dispuesta a seguir creciendo y animar al COB o que faga falta para seguir sumando victorias como la de este sábado frente a los burgaleses del Tizona?