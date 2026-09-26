El COB debuta con victoria en el Pazo ante el Tizona (91-71)

Terminaron las pruebas, empezó la temporada 2026-2027 para el COB en la segunda categoría del baloncesto español. Bien está lo que bien comienza. Primera victoria del equipo entrenado por Moncho López en el Pazo, contra un Tizona Burgos sin tres bajas sensibles en su plantilla: Aris, Tate y Pablo Hernández. El COB tampoco contó con la esperada de Javi Nicolau ni la inesperada de Sesan Russell. No fue problema, contando que el técnico local rotó a los 11 jugadores disponibles -incluido el joven Darío Pérez- en apenas 9 minutos.

El base letón Leimanis anotó la primera canasta de la temporada y el COB no perdió la delantera hasta el final del partido. El guion ourensano no varió lo visto durante la pretemporada: ritmo rápido e intenso en ambos campos, sistemas sencillos en ataque -imposibles sin talento anotador- y esfuerzo colectivo en defensa, donde se encuentran los defectos tácticos ya previstos: problemas ante pivots de envergadura y por despistes en la vuelta a campo propio.

Marc García impulsó la primera diferencia (11-6 en el minuto cuatro) mostrando a los primeros asistentes al Pazo un adelanto de su catálogo de recursos ofensivos, reunidos en una enciclopedia de 20 volúmenes. En los primeros seis minutos anotó 10 puntos. Tomó el relevo uno ya de la casa, el ala pívot Sergio Rodríguez. Enrolado en la pretemporada (una vez más), prolongó su relación con el club (un mes más). El tiempo -y quizá las necesidades de otros clubes- determinarán la duración de su estancia. Con un triple más adicional, el canario dejó el tanteo en un notable 31-15 al final del primer cuarto.

Amargo despertar al comienzo del segundo. El Tizona tiró de orgullo, de la casta de Urdiain, la envergadura de Brown y la sexta marcha de Jofresa para lograr un parcial de 1-11, acercándose a un amenazante 26-32 en el minuto 14. El dominio del rebote -12 por 16- también fue preocupante.

Una advertencia de los peligros que afrontará el COB esta temporada. Los rivales cargarán el juego en los pivots, atacarán el cierre de rebote, los despistes en el balance defensivo y presionarán a los bases. El Tizona lo desarrolló a la perfección. Pero solo cinco minutos. La respuesta llegó a través de McDonnell y de un Martín Fernández en la temporada clave de su carrera.

Entre ambos, con la puntual aportación de Oroz, enlazaron una serie de canastas sin fallo para ampliar la diferencia a un tranquilo 49-36, casi al final de la primera parte. El escolta gallego marcó 10 puntos de todo tipo y linaje. Si la pasada temporada su microondas solo tenía un botón de encendido, y a veces terminaba fundiendo los plomos del Pazo, en su versión 2.0 parece añadir un menú con mayor gama de opciones: modo asistencia, modo defensa e incluso modo calma en el juego. Junto a Marc García pueden formar un dúo de pistoleros de leyenda. Marcaron entre ambos 45 de los 91 puntos del COB al Tizona.

Segunda parte sin historia

No hubo mucho más en la segunda parte. Los señores García y Fernández se turnaron en la anotación, bien complementados por el resto del equipo cobista. Quizá se esperaba más puntos del tiro exterior de Zídek o más minutos del joven Darío Pérez. Pero el primero tardó varios cuartos en meter su primera canasta y el segundo fue recibido en la liga como suele agasajarse a los novatos imberbes, con varias y rápidas faltas.

Los mejores del partido | La Región

Lo bueno del COB este año es que, entre Leimanis y Oroz, incluso entre Martín Fernández o Seixas, pudieron llevar el balón a campo contrario y comenzar el ataque sin muchos problemas. El de Moncho López es un grupo donde casi todos pueden hacer casi todo en la pista. Una bendición.

No será tan fácil la próxima vez. En San Sebastián, lugar de infaustos recuerdos, espera el Askatuak. Un test más fiable del nivel cobista en la Liga. El estilo está bien definido. El futuro, por discernir.