Baloncesto de vanguardia con sede en Ourense

Ourense es ciudad de baloncesto y lo confirma con actividades como la de este fin de semana. Durante tres días, los entrenadores, profesionales de cualquier rama dentro de los clubes o también aficionados tiene una cita de máximo nivel. El Basket Data Summit busca desarrolar el uso de la tecnología y de la información en el deporte. Un campus que tiene al baloncesto muy presente, pero que está abierta a cualquier otro deporte, porque su importancia y aplicación salta de la cancha, al césped pasando por las pistas de esquí.

Un evento organizado por la unión del COB, la Diputación de Ourense y la empresa SBL Education, especializada en el empleo de los datos en el deporte con una vertiente educadora. En el salón de actos de la Tecnópole se presentó y allí se desarrollarán las charlas de mañana y el sábado. El domingo, ya en el Pazo, se pondrá la guinda con la celebración del prestigioso XXVI Clínic de Baloncesto Diputación de Ourense.

La agenda está repleta de citas interesantes y los ponentes se venden solos. Serán 12 sesiones prácticas con profesionales que presentarán casos reales que sirvan como ejemplo para entender el uso del dato en el deporte. El objetivo es aprender para luego poder implementarlo en el trabajo diario de los equipos.

Esta tarde, hay tres citas y la primera de ellas es una declaración de intenciones, con el responsable de estadísticas de la ACB, Luis Aranguren. El relevo lo toma Raquel Romo, entrenadora en la élite femenina, tanto con el Perfumerías Avenida como en la selección española absoluta y con el “scouting” como tema. El fin de fiesta es por todo lo alto, con el ex seleccionador nacional y campeón del mundo, Pepu Hernández. Su conferencia girará sobre el liderazgo para transformar un grupo en un equipo.

La jornada de mañana tendrá sesión matinal y vespertina y arrancará con una conferencia de Marc Maset sobre cómo aplicar la analítica sin tener que hacer grandes desembolsos; seguirá el ourensano Diego Ocampo con la parte teórica de su conferencia cómo llevar el ánalisis previo a la práctica y finalizará con César Rupérez. Ya por la tarde, Bruno Sassi hará “una mirada crítica al dato” desde la experiencia de haber trabajado al máximo nivel en fútbol (FIFA) y en deportes de invierno. Después llega el punto de vista de la comunicación, con el redactor José Ajero y el jefe de prensa del Valencia Basket, Guillermo Calvo.

Para terminar la segunda jornada estará el técnico de la Liga ACB, Moncho Fernández, hablando de cómo hacer llegar “el dato al jugador”.

El Clínic de la Diputación

La tercera y última jornada cambia de escenario y se suma al espectacular listado de ediciones con las que cuenta el Clínic de Baloncesto de la Diputación, por el que han pasado los mejores entrenadores nacionales e internacionales desde hace décadas y que ha optado por recuperar hace dos años tras algunos de ausencia.

Moncho Fernández y Diego Ocampo desarrollarán la segunda parte de sus conferencias, pero antes estrenará el Clínic, el entrenador del equipo revelación de la temporada en la Primera FEB (Oviedo), el porriñés, Javi Rodríguez. Su conferencia será sobre la “transición ofensiva”.

Tres días de debate con 12 conferencias y cuatro áreas de aprendizaje que convierten a Ourense en la catedral de la canasta.