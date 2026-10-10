Rodri Seoane, ourensano del Cantabria: “Significa mucho para mí jugar en Ourense”

No llegó a jugar en el primer equipo, pero sí en la cantera y el DNI lo hace diferente a cuantos ex vengan al Pazo. Rodri Seoane es ourensano y en la grada se llevará el aplauso de todos y con más fuerza el de unos pocos.

“Al final es el partido en el Pazo, que fue mi casa durante dos años y donde veía el basket de pequeño. Lógicamente, está ahí mi familia, mis amigos, y es un partido marcado y que significa mucho para mí la verdad. Es Ourense”, asegura Seoane. Y añade: “Es uno de los que ves primero cuando sale el calendario porque mis padres, mis amigos o mis familiares no pueden venir a verme siempre que quieren. Es una fecha ahí marcada en la que sé seguro que los voy a poder ver”.

Esta tarde viene con una camiseta distinta a las anteriores visitas. Ha sido uno de los fichajes de un Cantabria que está en las quinielas para competir en la zona de los elegidos: “Es un cambio ilusionante, la verdad. Llevaba cuatro años en un mismo sitio, trabajando con la misma gente, en el mismo pabellón… A veces en el deporte necesitas cambiar de aires, necesitas cerrar ciclos y abrir otros”. Aunque llega cedido por el Manresa y tutorizado por otro ourensano, Diego Ocampo: “Al final, cuando firmé con Manresa, también intentamos buscar un sitio donde pudiera desarrollarme y dónde pudiera seguir creciendo como jugador. Y la verdad es que estamos supercontentos con la decisión que tomamos”. Habla de Ocampo y de lo que supuso en su carrera: “Me marcó totalmente, y ya no solo a nivel deportivo, sino a nivel personal. Creo que es un entrenador que te hace ver el baloncesto y la vida de una manera muy distinta. Es seguramente la persona que más me ha marcado y que más tengo en cuenta en mi carrera”.

Con aquel Tizona llegaron a la Final Four y a pelear por el ascenso a la Liga ACB y ahora tratará de repetirlo con un proyecto totalmente distinto, sustentado en jugadores contrastados y consolidados en la liga. Seoane es uno de los ejemplos y tratará de confirmar su progresión para seguir creciendo: “Simplemente, intento trabajar y disfrutar de hacer lo que me gusta. Lógicamente, me encantaría poder competir al máximo nivel, que es la ACB, pero bueno, todavía tengo cosas que mejorar y todavía tengo cosas que demostrar también. Es una cosa que tampoco pienso mucho, tengo demasiadas cosas que mejorar como para pararme con eso. La verdad es que me siento bien, el Cantabria es el que ha puesto más interés, me hace sentir superespecial y estoy muy contento y eso es lo que me llevo para después poder dar lo máximo de mí”.

Esta tarde se miden dos equipos todavía invictos en la clasificación: “Eso quiere decir que empezamos muy bien los dos, que es el mejor inicio posible y que va a ser un gran partido para el espectador, un partidazo porque los dos queremos seguir invictos. Igual que se dice que nuestro equipo es ambicioso, creo que el COB también es un equipo que parece que ha ilusionado y creo que con hambre. Va a ser un partido muy bonito”. Y avisa del nivel del rival: “La verdad es que lo veo muy bien. Creo que con Moncho López han encontrado un proyecto y una manera de hacer las cosas, y creo que eso hace que tengan una identidad, que es muy importante. Y con esa identidad creo que hay jugadores que tienen mucha confianza, sobre todo esta temporada creo que hay jugadores que han empezado con la flechita para arriba. Veo un equipo muy bien trabajado, saben a lo que juegan y tienen una idea común muy clara. Creo que es un equipo muy completo y este año va a dar que hablar en la liga”.