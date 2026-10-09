Cantabria, el rival del COB, tiene la ambición de un nuevo rico

Cuando, todavía con el rigor del verano presente, las noticias iban saliendo desde Cantabria, más de uno abria los ojos. Renovaciones de categoría y fichajes de nivel, inesperados en Torrelavega uno o dos años antes. Dinero y ojo clínico se quieren dar la mano en Torrelavega para dar, no un paso, un salto adelante este curso. Para ello, el rival mañana del COB en el Pazo, ha confeccionado una plantilla de jugadores contrastados, conocedores de la competición, y alguna apuesta con muy buena pinta. Su inicio, en plena adaptación de piezas, deja un balance de dos triunfos en otros tantos duelos, al igual que los ourensanos. Será una prueba de nivel para unos y para otros.

Con Lolo Encinas pizarra en mano, el Cantabria tiene peligro en todas sus posiciones. Primero, con los que siguen en el proyecto. Miha Lapornik llegó el pasado curso sobre la marcha y, en este, ya está demostrando su capacidad para subir puntos al luminoso, Diego Alderete aporta solidez y rebote, Germán Martínez lleva la batuta con conocimiento y el excobista Samu Rodríguez ha comenzado como un tiro. Y, a partir de esa base, fichajes para dar y tomar. Por dentro llegó Lotanna Nwogbo, fuerza de la naturaleza acostumbrado a proyectos de relumbrón. También Alex Murphy, con ganas de recuperar sus mejores sensaciones sobre el parquet, y un Danilo Ostojic con una hoja de servicios notable en la máxima categoría húngara.

Dinamita exterior

Por fuera, más madera. Alec Wintering no necesita presentación, algo que sí habría que hacer con KJ Jenkins, para los menos expertos, pero ya se está encargando de dejar muestras de su talento demostrando que es un exterior a seguir. Guillen Ferrando viene desde la ACB y eso ya significa algo, como sabe un ourensano de pro, Rodri Seoane, que firmó en verano con el Manresa y salió cedido al conjunto cántabro.

Relacionado Otra vuelta de tuerca en la temporada del COB

Son los ingredientes de una receta que, por ahora, parece estar cocinándose. Porque las sensaciones de los dos primeros encuentros no han sido soberbias, pero los han cerrado con triunfos. Y es que crecer desde las victorias siempre es más sencillo.

Será un test de categoría para el COB ante sus aficionados. Un rival que no permite errores, pero que también tiene debilidades ante un equipo con poder ofensivo como el que tienen los ourensanos. Duelo para no perderse en el Pazo y la posibilidad de situarse con un balance de 3-0 sobre la mesa.