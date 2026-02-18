Romaro Gill, jugador del COB: “Me siento un ourensano más”
En su tercera temporada en el COB, Romaro Gill pasa revista a su explosión, su vida en la ciudad y una renovación sobre la que “aún no hemos hablado”
Romaro Gill (Jamaica, 1994) vive su tercera temporada en el COB y las ha visto de todos los colores. Es un superviviente en un vestuario que se ha ido renovando a su alrededor, y su juego ha explotado en las últimas semanas. Tiene entre ceja y ceja jugar los play off, declara a los cuatro vientos su amor por la ciudad y sus aficionados y mantiene el suspense sobre una renovación que parece cocerse a fuego lento.
“Me siento bien. Obviamente, aún mejor después de la última victoria. No estamos en el lugar que queremos, eso es verdad, porque nos gustaría estar en puestos de play off, que es algo que está en la mente de todos, pero estamos bien. Estoy trabajando con Moncho por la mañana temprano, antes del entrenamiento, en diferentes cosas. Y creo que es muy positivo para mí. Especialmente para los tiros libres. Moncho me anima y me corrige en la manera de tirarlos. A veces los fallo, está claro, pero en los últimos partidos ha ido bien. Hemos estado trabajando en mi confianza y en el convencimiento para lanzarlos cuando llegue el partido”.
Más allá de presupuestos, el objetivo se marcó en verano: los play off. Después fue ratificado por el entrenador y el presidente, también cuando vinieron las duras. Dentro del vestuario, no hay otro pensamiento. “Nunca he estado en los play off, es mi tercera temporada aquí y siento que es el momento. Tenemos que darlo todo cada día, todo el mundo está en esa línea, no te podría decir un jugador que no piense en jugar los play off. Estamos preparados. Creemos que lo estamos, que tenemos la capacidad para estar ahí. Hemos competido al mismo nivel que los grandes, como Obradoiro, Estudiantes o Palencia. Hubo algún partido fuera de casa que no ganamos, enlazamos derrotas, y en esos casos necesitamos un poco más de energía. Pero lo sabemos, trabajamos y ahora tenemos un compañero más (Vrabac) para seguir mejorando”.
Gill ha vivido momentos y partidos complicados defendiendo la camiseta del COB. Este año no ha sido una excepción, pero se queda con la forma que ha tenido el grupo para superarlos. “Hemos perdido partidos, hemos llegado a perder cuatro seguidos. Pero, después de esa última derrota nadie estaba enfadado con nadie. Hubo jugadores que dijeron ‘no debí hacer esto, no debí hacer lo otro’ y todo el mundo mostró su apoyo. Los errores son de todo el equipo, no de alguien particular. En mis dos anteriores temporadas, a veces, hubo situaciones donde se notó ese enfado, esa negatividad. Pero este año siempre estamos positivos, con buena energía y arreglamos lo que haya que arreglar en el siguiente entrenamiento”.
Y cuando sale del Pazo, la vida en Ourense no le rebaja el entusiasmo. Son tres años que le han permitido conocer y ser conocido. “Ourense es tranquila, me encanta. Esta temporada tengo a mi familia aquí conmigo. Estuvieron en etapas los dos años anteriores, pero este es el primer año en el que están todo el tiempo. Y nuestra vida es jugar con mis hijos, pasear, salir a desayunar y comer los fines de semana o acercarnos a alguna que otra ciudad de Galicia. Pasar tiempo con mi mujer y mis hijos y disfrutar de la vida, eso es todo”.
Cuesta más que el castellano y él hagan migas. Lo entiende, pero hablarlo es otra cosa. “Creo que mi palabra favorita en España no la debería decir porque es un taco (ríe). Me gusta mucho lo que decimos en el vestuario antes de salir a la pista, que gritamos ¡vamos, ostia! Pero sí, me siento un poco decepcionado por no saber tanto castellano como debería”, reconoce.
Gill puede presumir de haber hecho dos cosas muy ourensanas en tiempo récord: encender las luces de Navidad y dar la salida a la San Martiño. “¡Es verdad! No había caído. Me siento como si estuviera aquí toda mi vida, un ourensano más. En mi primera temporada me ofrecieron encender las luces de Navidad y estaba totalmente sorprendido. En shock. Digo, ‘pero por qué yo, si no sé nada de esto’. Fui allí, me dieron el micrófono y no sabía qué decir en castellano. Así que dije ‘Merry Christmas’. Luego me dijeron de dar la salida de la San Martiño también. Me han hecho sentir especial”.
Y claro. La pregunta que el cobismo tiene es si habrá, mínimo, cuarta temporada. Pero la renovación o no renovación no está aún en la mente de Gill. “Mira, la verdad es que ahora quiero estar centrado en entrar en los play off. No sé lo que va a pasar en el futuro y ahora quiero dejarlo un poco de lado. En su momento hablaremos, mi agente, el club. No sé si ellos quieren seguir adelante. No estoy hablando con el club de eso en este momento. Estoy centrado en jugar bien y en entrar en play off. Cuando salgo por Ourense o voy por la noche a algún sitio, la gente me dice ‘Romaro, no te vayas, quédate’. Y yo les digo que queda tiempo para hablar de eso. Ahora vamos a jugar buen baloncesto y clasificar al equipo en el lugar que quiere estar. Es lo que te puedo decir sobre eso ahora mismo. Todas las opciones están abiertas”. Toca esperar.
