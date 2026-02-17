El “Pazo” que todos queremos con nuestro COB

Me llamo Alejandro Regueira González, tengo 12 años y soy alumno de 1° de la ESO del Colegio Divina Pastora Franciscanas de Ourense. Escribo porque, después de lo vivido últimamente en el Pazo, creo que nuestro equipo, el COB, se merece un reconocimiento especial.

Hace poco disfruté muchísimo en el derbi contra el Obradoiro. Fui con mis padres y mi hermano y fue una pasada ver el Pazo lleno. El ambiente era increíble y la afición estaba totalmente entregada. Pero lo que más me ha impresionado ha sido ver que esa garra continúa, como demostraron hace unos días con la espectacular remontada contra el HLA Alicante.

Ese día el Pazo no estaba lleno como en el derbi, pero el COB volvió a demostrar un corazón enorme. Me dio rabia pensar que mucha gente se perdiera ese esfuerzo y esa victoria por no estar allí. Me encantaría que todos los fines de semana el ambiente fuera como el del día del Obradoiro, porque está claro que este equipo se lo merece.

Sabemos que el COB no tiene el presupuesto más grande de la liga, pero precisamente por eso nos necesitan más. Los jugadores se vuelcan en cada jugada y la afición es clave para ayudar a superar los partidos más difíciles. Si ellos se dejan la piel en la pista, nosotros tenemos que llenar las gradas.

Desde aquí quiero pedir a toda la gente de Ourense que se vuelque más con el equipo. No esperemos a que venga un rival grande para ir al Pazo; vayamos siempre a apoyar al COB, porque con nuestro apoyo son capaces de todo.

Alejandro Regueira Gonzalez

(Ourense)