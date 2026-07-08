Sesan Russell, puntos y polivalencia para la plantilla del COB

El base británico Sesan Russell es la última incorporación del COB, que continúa dando forma a su plantilla de cara a la próxima temporada y ya cuenta con ocho jugadores confirmados. Russell llega procedente del Amics Castelló, equipo con el que militó la pasada campaña en Segunda FEB y en el que fue una de las piezas importantes de un conjunto que se proclamó campeón de la liga regular, aunque no logró culminar el ascenso tras caer en la eliminatoria definitiva. Durante el curso firmó unos promedios de 13 puntos y 3,5 asistencias por encuentro, además de un notable 38 % de acierto desde la línea de tres puntos, cifras que avalan su capacidad ofensiva.

Con pasaporte nigeriano, el nuevo jugador del COB no ocupa plaza de extracomunitario, una circunstancia que aporta mayor flexibilidad a la confección de la plantilla. Además de desempeñarse como base, también puede actuar como escolta, destacando por su facilidad para generar puntos, su capacidad para crear juego y su buena lectura táctica.

Su rendimiento la pasada temporada despertó el interés de varios clubes de Primera FEB, que seguían de cerca su situación, aunque finalmente el jugador se ha decantado por el proyecto deportivo del conjunto ourensano y defenderá la camiseta del COB en el Pazo dos Deportes Paco Paz.

Con esta incorporación, la dirección deportiva encara la recta final de la planificación de la plantilla. Al equipo todavía le resta cerrar al menos tres fichajes llamados a tener un papel protagonista: un jugador de perímetro y dos interiores, con los que el club espera completar un bloque competitivo para afrontar con garantías el nuevo curso en Primera FEB.