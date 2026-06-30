El COB confirma su crecimiento ya en la inscripción

La Federación Española de Baloncesto (FEB) tiene fijado el día 17 de julio (13,00 horas) como fecha límite que tienen los clubes para inscribirse en la Primera FEB, pero el COB ya lo está. El club presidido por Diego Regueira comunicó oficialmente que “completou os trámites administrativos establecidos pola competición, cumprindo cos requisitos esixidos para a inscrición na categoría”. Un trámite obligatorio, pero que durante muchas temporadas fue un dolor de cabeza permanente para un club que confirma su clara línea de crecimiento con la solvencia que muestra en gestiones como esta.

Acaba el plazo de reserva de asientos

Por otro lado, la campaña de abonados del COB finaliza hoy la segunda fase y con ella la opción de los socios de la campaña pasada de renovar su asiento. Sigue abierto plazo para inscribirse en la grada de animación.

En la tercera y última fase de la campaña, los abonados ya no tendrán incluido en el precio el bono para el Torneo As Burgas, que se disputará en el Pazo durante la pretemporada.