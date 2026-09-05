Un súper COB no fue suficiente contra el Coruña (94-89)

El COB vendió cara la derrota en la Copa Galicia y tuvo opciones hasta el final ante un rival de la Liga ACB y al que dominó en el marcador la mayoría de minutos. Los de Moncho López, que solo contaba con ocho jugadores del primer equipo por lesiones, jugaron un baloncesto sensacional todo el partido y llegaron a tener rentas de 14 puntos (15-29) mientras estuvieron frescos.

Con un nivel defensivo impecable, los cobistas fueron encadenando recuperaciones de balón y ataques con tiros liberados que le daban confianza en el juego. Moncho López rotaba constantemente a sus jugadores, añadiendo al juvenil Dario Pérez y a Sergio Rodríguez, y fue superior hasta la recta final del tercer cuarto (60-61).

Cansado y cargado de faltas, el COB fue poco a poco bajando su nivel defensivo y empeorando sus porcentajes en el tiro exterior ante un Básquet Coruña con más rotaciones, calidad y físico.

Decisión arbitral clave

Con todo, el COB nunca le perdió la cara al partido y respondió al erreón herculino (86-78) con un esfuerzo extra. Pinedo, Martín Ferández y McDonnell apuraron las opciones y llevaron el final del partido a un emocionante (86-82).

Ahí llegó la jugada clave. El COB estaba encadenando varias buenos defensas consecutivas y en una acción Jorgensen agarró clamorosamente por la camiseta a Dario Pérez, pero ninguno de los tres colegiados vio la acción. Moncho López protestó airadamente y los dos técnicas sirvieron en bandeja la victoria herculina.