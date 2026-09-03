Ya están todos en el COB: Leimanis y Zídek completan al equipo

El cambio de página en el calendario trae también un paso adelante del COB en el trabajo de la pretemporada. Moncho López y su cuerpo técnico pudieron realizar ayer, por primera vez, algunas partes del entrenamiento con los once jugadores fichados para el equipo.

La principal novedad fue la llegada de Toms Leimanis. El jugador letón regresó de los partidos internacionales con su selección y completó la primera sesión de trabajo con sus nuevos compañeros, en los que ya confirmó detalles de la calidad que ha mostrado anteriormente en la categoría en equipos como Valladolid, Estudiantes u Obradoiro.

La llegada de Leimanis se une a la de Jan Zídek. El ala-pívot letón checo jugó cuatro partidos consecutivos con su selección, en los que brilló ante rivales tan exigentes como Alemania o Turquía, las dos primeras clasificadas en el último Eurobasket. Las sensaciones que mostró con su selección las ha confirmado en los dos primeros días en Ourense. Zídek, que fue el primer fichaje en confirmarse para este proyecto, ha llegado en un nivel físico impecable y está entrenando con un nivel de acierto sobresaliente en el tiro exterior.

Javi Nicolau hizo una parte del entreno con el equipo y Marc García trabajó con normalidad

Además de los dos jugadores, el equipo también reincorporó al entrenador Nuno Manarte, que ha estado con la selección de Portugal disputando la última ventana de partidos internacionales, en los que logró una importante victoria ante España en Zaragoza y cayó después contra Georgia.

La enfermería

El “aterrizaje” de Leimanis y Zídek se ha realizado en las fechas previstas, pero lo más importante para el COB es que se cumplan también las previsiones con los jugadores lesionados.

El alero Marc García recibió un golpe en el muslo derecho en el partido amistoso contra el Oviedo y no entrenó en el inicio de la semana, pero ayer ya trabajó con normalidad con el resto del grupo. Los informes médicos descartan cualquier lesión, pero el equipo no tomará ningún riesgo con el jugador de cara al partido contra el Básquet Coruña de este sábado en la Copa Galicia. Si tiene alguna molestia podría ser reservado.

El otro jugador con problemas físicos es Javi Nicolau. El pívot ha evolucionado mucho en las dos últimas semanas y sigue dando pasos adelante en su inclusión en el equipo. Ayer pudo realizar algunos ejercicios con sus compañeros, pero todavía trabaja sin contacto y está descartado para el partido de Copa. No hay previsión segura de debut durante la pretemporada, pero lo que sí parece confirmado, salvo recaída, es que estará disponible para el primer partido de liga, ante el Tizona en el Pazo.