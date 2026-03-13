Un Tizona con el agua al cuello, el próximo rival del COB

Corren malos tiempos para la lírica en el Tizona Burgos. En verano, cuando el calor apretaba, pocos podían pensar que el equipo burgalés iba a tener que recalcular su ruta tan pronto y radicalmente. El rival del COB mañana en el Pazo tuvo un inicio flojo, un nudo aún peor y falta por ver el desenlace, que tiene pinta de que será sufrido. Con un balance de 5-18 está igualado con el Cartagena (que marca el descenso) y el Palmer. Y entre ellos debería salir la segunda plaza de descenso, salvo que el Melilla resucite a lo grande y otro equipo pegue un petardazo que ni en las fallas. Esa necesidad, para bien o para mal, la pondrán sobre la mesa en Ourense.

Y mira que la cosa pintaba bien sobre el papel. Un equipo que había rendido de forma sobresaliente desde que ascendió y que fue al mercado a contratar al entrenador de moda. Jordi Juste asombró en el Cartagena y trató de repetir la fórmula, pero no cuajó. Tanto que en enero el técnico y el Tizona separaron sus caminos entre “pullitas”. Al frente de la nave quedó el asistente Denís Pombar, que había llegado para ser ayudante del ourensano Diego Ocampo en 2023. Patata caliente que todavía no ha sabido gestionar.

Bajas y altas

Cierto es que los burgaleses perdieron a jugadores de alto nivel del pasado año a este. Hablar, por ejemplo, de Caio Pacheco o Lance Jones no es poca cosa. Pero, pese a ello, mantuvieron jugadores importantes y con galones acreditados. El ourensano Rodri Seoane, con su polivalencia, un Gerard Jofresa con el cañón preparado, Ramón Vila, Arnau Parrado… Hombres y nombres no destinados a pelear en el barro de la permanencia. Pero uno propone y la Primera FEB dispone.

Por fuera, llegó Marquis Jackson tras hacerlo bien en la Segunda francesa. Y mal no está, pero sin acabar de explotar. Por dentro, otro rookie en la competición, Javonte Brown, parece estar acusando el cambio.

Aunque no es el ataque el talón de Aquiles del Tizona, moviéndose en cifras muy dignas. Es en defensa donde sufre, tanto que es el equipo que más puntos recibe hasta la fecha, con más de 89 por partido.

A todo eso se enfrentará el COB mañana, en plena semana de tres partidos donde la recuperación de esfuerzos será clave. Un triunfo fundamental para pensar en el play off ante un rival que se juega la vida cuando no parecía confeccionado para ello. Duelo de objetivos sobre el parquet del Pazo.