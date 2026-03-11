El COB, hasta lo humanamente posible ante el Básquet Coruña (59-74)

Y al terminar la batalla, los dos se dieron la mano y se desearon suerte. Fue el epílogo de un partido durísimo entre el COB y el Básquet Coruña. Un duelo físico, en el que cada jugada se puso en práctica al 100% de intensidad, acabase en acierto o en fallo clamoroso. Y, entre todo ese cemento armado, lo que decidió fue la calidad de los herculinos, que acabaron de desnivelar una balanza que casi siempre apuntaba a su lado. Un 59-74 que demuestra que los ourensanos rebajaron la anotación habitual de su rival considerablemente, pero que esto también va de meter canastas y ayer el mínimo acierto para pelear por el triunfo hasta el final no hizo acto de presencia.

El Pazo, con buena entrada local y visitante, comprobó desde el principio que el combate iba a ser de pesos pesados. Tres minutos disputados y un 3-2 en el luminoso. Artillería pesada. Y con esa igualdad se mantuvo el tramo inicial. Poco le debió gustar a Carles Marco, técnico herculino, lo que estaba pasando y cambió al quinteto entero a los cuatro minutos. Para eso, claro, tienes que tener un plantillón. Pero el COB tenía claro su guion: defensa sin reservar nada y masticar cada ataque hasta ver la luz. Lo primero, de matrícula. Lo segundo, aprobado raspado (6-9, m.6). Y fuera por cansancio o por un par de imprecisiones hasta para sacar de fondo, el Coruña pegó el estirón para marcharse al final del primer cuarto 10-17 en medio de un mosqueo considerable por un arbitraje inferior a este tipo de partidos y que le encasquetó una técnica a Moncho López.

La goma

Salió con brío el COB para volver a acercarse a pesar del nulo acierto en el tiro exterior. Kalscheur y Lisboa aparecieron, también McDonnell, todos unidos en la misma misión: que los coruñeses no metieran tierra de por medio. Porque ellos tampoco estaban cómodos. Asfixiados por momentos y con sus interiores metidos en un carrusel de faltas. Aunque a ese tipo de partidos saben jugar por físico y por estilo (23-29, m.15).

Isaac se presentó en sociedad con anotación y Martín Fernández alternó pérdida con canasta para devolver la delantera al COB, 30-29. Fue breve. El final de cuarto, con una canasta de in extremis de Jorgensen, puso el 33-37 camino de los vestuarios.

Fue en la reanudación cuando el caballo del malo empezó a marcharse. Sin artificios, por esfuerzo y calidad. Una de Cremo por aquí, otra de Radoncic por allá y un 38-51 que ya exigía una hombrada. El COB fallaba triples necesarios para seguir de pie. Iglesias e Isaac encendieron al Pazo para que la fe no tomase las de Villadiego. Un 48-56 para cerrar el tercer parcial.

Con un margen de error mínimo, un COB exigido en lo físico lo fiaba a su reconciliación con el aro. No hubo que esperar mucho para ver que no iba a ser posible. Hasta seis tiros bajo el aro fallaron los cobistas para iniciar el cuarto definitivo. Fue el preludio de un intento encomiable, pero una fatiga que pidió paso. Y si al 100% al COB le costaba, al 80% ya era imposible. Se falló el tiro para bajar la diferencia a cuatro puntos (52-58, m.35) y el Coruña ya no pidió ni permiso ni perdón. Cuevas y Thiam pusieron el candado a un triunfo con aroma a ascenso directo. No perdonan una. El robo de Pacheco con sprint incluido a falta de segundos muestra el estado del líder y puso el cuño al 59-74 final.

Al COB, pocos reproches. Un bloque exprimido al máximo. Todo el trabajo del mundo y una defensa sobresaliente. Ante la mayoría de equipos de la liga les hubiese llegado. En el debe, esa sensación constante de que con un poco más de talento, con un verso libre con puntos en las manos, habría más victorias y más opciones. El sábado llega el Tizona al Pazo. Un rival en problemas sobre el que habrá que aplicar la misma intensidad.