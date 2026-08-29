Un COB con calidad y demasiadas bajas cae en la pretemporada ante el Oviedo (82-85)

El COB arrancó la pretemporada dejando muy buenas sensaciones en su juego y confirmando que ha dado un paso adelante con fichajes de calidad, pero lastrado por las ausencias de tres jugadores importantes y la lesión de Marc García, que no pudo jugar la segunda mitad cuando había sido de los mejores hasta el descanso. El equipo de Moncho López jugó siempre con criterio y equilibrio, pero cayó en un final muy igualado ante un Oviedo con más físico en las zonas y talento en el juego exterior.

Marc García fue el encargado de anotar la primera canasta de la pretemporada para el COB y de estrenar un primer cuarto con rotaciones constantes en los dos equipos y con un equipo ourensano con mucha facilidad ofensiva desde el inicio. Los de Moncho López fueron casi siempre por delante ante un Oviedo con más físico, pero menos continuidad.

Los ourensanos llegaron a tener 5 puntos de renta (15-10) con varias acciones de talento de Martín Fernández y la puntería de un Sergio Rodríguez imparable en la primera mitad, pero con el juego colectivo como seña de identidad. El canario, con contrato solo para la pretemporada, se fue con 12 puntos al descanso.

El COB conseguía encontrar bien a sus exteriores y por dentro Sean McDonnell ayudaba a equilibrar el trabajo de Martín Iglesias y Eddy Pinedo.

El paso de los minutos fue confirmando la inercia de los dos equipos. Un COB sin problemas para producir en ataque y un Oviedo muy superior en el físico. Los de Javi Rodríguez llevaban 12 rebotes ofensivos al descanso y en cada emparejamiento castigaban al COB en las zonas, pero incluso así los de Moncho López estuvieron siempre igualados y una canasta de Smith, sobre la bocina, daba una mínima renta al Oviedo (45-46).

Lo peor para los cobistas fueron los golpes recibidos por Pinedo, Oroz y García, que limitaron todavía más las opciones de un COB que ya llegaba sin tres jugadores al partido. García, que llevaba 11 puntos, ya no volvería a pista por el golpe en el muslo derecho.

Sin el exterior, fueron Xabi Oroz y Sergio Rodríguez los que asumieron más peso en el juego cobista en el tercer cuarto y lideraron los mejores minutos para volver a tener una renta que llegó a los 6 puntos (64-58).

Pero poco a poco el partido se le fue haciendo largo a los ourensanos. Muy limitados en las rotaciones, aparecieron de nuevo los problemas para contener al Oviedo en el rebote ofensivo.

Smith primero y después Goodine y Williams fueron relevándose para asumir todo el protagonismo ofensivo del Oviedo a lo que al COB ya le costó encontrar respuesta. Un triple de Russell y el trabajo en la zona de Iglesias y Pinedo sirvieron para apurar las opciones de victoria hasta el final (78-80).

Esta semana está previsto que se incorporen al equipo Jan Zídek y Toms Leimanis tras jugar con sus selecciones y tocará cruzar los dedos para que el golpe recibido por Marc García no tenga gravedad.