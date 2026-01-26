Virus y lesión, el caro peaje para el COB en la Copa

Al COB, la resaca le llegó antes incluso de la Copa. Y la posterior, puede doler mucho más. Además de con la derrota ante el Estudiantes en la semifinal, el cuadro ourensano volvió de Palencia con la lesión de Martín Fernández. El exterior gallego jugó poco y la explicación estaba en su rodilla. A falta de las pruebas que se le realizarán en las próximas horas, se teme algo grave en los ligamentos. En una primera exploración “in situ”, los servicios médicos del Palencia consideraron un buen panorama que solo se quedase en un fuerte esguince, lo que le apartaría de las pistas alrededor de un mes. Pero las sensaciones son malas.

El equipo ourensano aguantó dos cuartos en su semifinal antes de disolverse ante el Estudiantes. Un bajón que, más allá del nivel de una plantilla y otra, tuvo una agravante en el propio estado físico de varios jugadores cobistas. Y es que los virus se colaron en el vestuario la pasada semana dejando un parte de guerra muy amplio. Okanu, que se quedó en la grada en alguna sesión de entrenamiento, no se recuperó plenamente. Tampoco Gabe Kalscheur o Rafa Lisboa, que sufrieron los rigores incluso ya en Palencia, con malestar y vómitos. También Isaac Vázquez tuvo fiebre. Todos apretaron para estar, pero acusando el mal estado físico. Solo esquivaron el virus Diogo Seixas, Sean McDonell y Romaro Gill. Smith también estaba en buenas condiciones físicas, aunque el ala pívot está sufriendo más de cabeza que de cuerpo en su rendimiento.

Con este panorama, y pendientes del alcance de la lesión de Martín Fernández, el COB estaba ya en el mercado, sigue en él y buscará reforzar la plantilla para esta segunda vuelta. Ya lo dijo el presidente Diego Regueira la pasada semana en su balance y esto intensifica el trabajo.

Arbitraje

También regresó el COB con enfado con la actuación arbitral ante el Estudiantes. Creen que el trío se dejó intimidar por el equipo madrileño y no frenó su juego físico, por momentos por encima de lo normal y establecido. Aun así, fue el Estudiantes el que lanzó más del doble de tiros libres que el COB. Hay malestar con el diferente criterio arbitral, a pesar de lo que los colegiados les comunicaban durante el partido, también al propio Moncho López, al que se le vio molesto en más de una ocasión.

El Estudiantes, campeón tras vencer al Palencia

Jayson Granger levanta el título de campeones de Copa de España de baloncesto para el Estudiantes. | FEB

En un partido con alternativas y que se decidió en un final tenso e igualado, el Estudiantes se proclamó campeón de la Copa España tras superar al anfitrión Palencia por 69-73. El vergudo del COB en las semifinales levantó el trofeo y se garantizó entrar en con la posición 2 al play off de ascenso. Lotanna Nwogbo fue el MVP.