Alba Domínguez: "Las mujeres debemos luchar para que nos tengan respeto, no dejarnos pisar"

¿Sobre qué iba tu relato?

Teníamos que escribir sobre un estímulo que nos daban. En nuestro caso era la hierba. Yo escribí sobre una mujer que sufría violencia de género y se tranquilizaba tocando y oliendo la hierba. Al final cuando dice en un fragmento que "se siente bien porque a partir de ahora podrá estar cerca de ella siempre", se descubre que es por que está muerta.

¿Llevabas alguna idea de casa sobre lo que querías escribir?

Escribí dos relatos en las dos horas que nos dieron. Primero lo hice sobre una niña que estaba enferma, pero no me gustó y lo cambié.

¿Porqué te decidiste a escribir sobre la violencia de género?

Porque yo siempre escribo sobre cosas que me preocupan: las guerras, las crisis económicas o, como en este caso, sobre el maltrato hacia la mujer. Son temas que de verdad veo importantes y pienso que muchas personas no son muy conscientes de ellos. Mi profesora siempre me dice que escribo sobre cosas tristes pero no sé, me sale así.

¿Consideras, quizá, que escribiendo sobre estos aspectos puedes contribuir a una mayor sensibilización general?

Sí, mas bien a que la gente se conciencie de lo que pasa. Aunque no los arregle, sí conseguir que quien me lea pueda darse cuenta de los problemas que existen en la sociedad, que no son temas ni problemas aislados sino que están muy cerca de nosotros.

Cuéntame más sobre la protagonista de tu relato. ¿Cómo se llama?

No le puse nombre precisamente porque podría ser cualquier mujer.

Pero sí haces un relato de toda su vida.

Si, cuento desde que va a la universidad, cuando conoce al chico que después acabará maltratándola, los primeros golpes, la no aceptación por su parte de lo que le ocurre. De esto último, el título: "Él me quiere".

Los jóvenes sois el futuro, la sociedad del mañana, ¿qué actitud crees que deberíais adoptar para luchar contra la violencia machista?

Creo que lo primero por lo que debemos luchar las mujeres es para que nos tengan respeto, que no significa miedo, pero sí tener personalidad y no dejarnos pisar.