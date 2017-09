Allariz analiza el posible uso turístico de la cerveza

Aprovechar los recursos que ofrecen los sectores del vino, la cerveza o la sidra y transformarlos en un producto turístico es el objetivo del curso de extensión universitaria "Turismo baseado na cultura da produción tradicional do viño, da cervexa e da sidra" que ayer arrancaba en Allariz de la mano de la Facultad de Ciencias Empresariais e Turismo del campus de Ourense.

Un total de 25 personas entre universitarios, empresarios del sector y trabajadores de agencias de viajes analizará hasta el miércoles diferentes iniciativas y modelos de negocio con el objetivo de que sirva de base para el desarrollo de algún proyecto. "El objetivo es complementar la formación del alumnado y fomentar la interacción con las instituciones públicas y las empresas del sector", explicaba José Antonio Fraiz, director del curso en el transcurso del cual señaló que "el enoturismo está más avanzado pero, si existe la vinoterapia, ¿por qué no ofrecemos, aprovechando nuestra tradición cervecera, la cervezaterapia? Y no es algo que me esté inventado yo, ya existe en la República Checa".

Tras la sesión de ayer en Allariz, que además de la parte teórica incluyó una visita a la fábrica de cerveza artesana de Allariz Dama Alaricana, hoy y mañana el curso se desarrollará en A Estrada con ponencias sobre el vino y la sidra.