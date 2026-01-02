A Gudiña recuperará su tren matutino a inicios de este año

El 2026 comenzó con una noticia de calado para la provincia. A Gudiña recuperará en las próximas semanas el tren matutino que había suprimido Renfe, una decisión que puso en pie de guerra al oriente y sur ourensano ante la supresión de un servicio básico que permite la conexión ferroviaria con la meseta en un horario clave. Así lo anunció el titular de la cartera de Transportes del Gobierno de España, Óscar Puente, en una entrevista en la Cadena Ser Valladolid. El ministro explicó que están valorando aprovechar la puesta en marcha de la nueva conexión electrificada con Lugo a primera hora de la mañana y hacer parada en A Gudiña y en Sanabria con un Alvia de alta velocidad.

“No sabemos si nos va a llevar a mover una de las frecuencias que tenemos a mitad de mañana o nos va a permitir añadir una; va a depender mucho del material rodante disponible. (…) Desde luego el año que viene será una realidad”, aseguró el ministro. Respecto a cuándo se van a anunciar las novedades, Puente señaló que “en los próximos días”, una vez que Renfe ultime los detalles técnicos sobre el uso de los trenes disponibles.

Ya lo anticipó hace unos días el líder del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez. En una visita a Zamora, anunció que la decisión política de recuperar el tren ya estaba tomada y que la situación se va a revertir “en las próximas semanas”, aunque reconoció que no conocía cuál iba a ser la formula para restablecer la parada suprimida. Al respecto, Puente incidió en que Renfe no recula en la decisión tomada. “No ponemos otra vez el mismo tren que viene desde Vigo o desde Coruña, que es la parada que se ha suprimido, sino que aprovechamos la nueva conexión que vamos a poder hacer desde Lugo”, explicó.

Las protestas dieron su fruto

Desde el pasado 9 de junio, la conectividad de A Gudiña cambió tras la decisión de Renfe: si antes contaba con cuatro trenes a Madrid y cinco a Ourense de lunes a viernes (y tres por sentido los fines de semana), tras esa fecha la oferta se recortó a tres frecuencias por sentido, con la excepción de los domingos, que disponen de dos.

Esta decisión puso en pie de guerra al sur y oriente ourensanos, cuyos habitantes, convocados por la plataforma ciudadana “Dereito ao Tren”, realizaron una multitudinaria manifestación en A Gudiña el 2 de agosto a la que se sumaron vecinos de todas las comarcas. “Isto non vai só dun tren. Vai de oportunidades, de saúde, de dignidade e de que nos borren do mapa”, señalaban desde la plataforma. Sin embargo, estas protestas cayeron en saco roto e incluso en septiembre recibieron un nuevo jarro de agua fria con las declaraciones del ministro Óscar Puente, quien definió la alta velocidad como un “servicio comercial” que “no está para vertebrar la España Vaciada”.

Esto no impidió que el sur y oriente ourensano siguiese luchando por recuperar las frecuencias y ahora las protestas han dado sus frutos con el anuncio de Puente de la recuperación del tren matutino en las próximas semanas.