30 años de moda

¿Cómo y por qué nació Oky hace ya más de 30 años?

Con la unión, en los años 80, de Geli Torres y Sandro Portela. Se conocieron a los 14 años y ahora son también familia. Los padres de Sandro tenían una fábrica que confeccionaba para las grandes firmas de la época (Adolfo Domínguez, Caramelo...). Geli, con 16 años hacía ropa y muñecas de trapo para sus amigas y ganaba un dinero extra para sus gastos de estudiante. Fue entonces cuando decidieron unir esfuerzos y empezaron a utilizar el taller del padre de Sandro para hacer prendas en vacaciones y ratos libres. Compraban los tejidos, hacían los patrones y cosían en el taller, después lo llevaban a las tiendas. Algunos de aquellos clientes siguen siéndolo hoy.

¿Cuál es la filosofía de oky?

Siempre hemos tenido una manera personal de ver el mundo de la moda. Nos gustan las prendas que sientan bien, prendas bien hechas fuera de modas fugaces pero con con un estilo que nos define. Somos una firma de lujo asequible y sostenible. Vendemos calidad.

A pesar de que habéis expandido vuestros productos por toda España, continuáis manteniendo vuestra sede en Vigo. ¿Qué ventajas e inconvenientes que supone trabajar desde Galicia?

Galicia hoy en día es un referente mundial en el mundo de la moda por el efecto Inditex, lo que nos da acceso a relacionarnos con los mejores proveedores de tejidos, complementos o tecnología. Como inconvenientes, los de siempre. Estamos en la esquina de Europa y, aunque los medios de comunicación han avanzado mucho, seguimos a la cola en infraestructuras de comunicación.

¿Qué tiene Galicia para que históricamente contemos con un sector textil tan potente?

Tradición y muy buenos profesionales. Sobre todo el ‘saber hacer’, ya que en los años 50 se creó toda una infraestructura de talleres, incluso en las casas de las señoras, que se pasaban el día cosiendo y retocando pantalones y camisas. En esa época, la fábrica de camisa Regojo en Redondela se expandió de una manera vertiginosa llegando a ser un referente a nivel nacional. Más tarde en los 70, Dresslok se situó como uno de los referentes en el mundo del pret-a-porter. Se podría decir que casi todo lo que hay en Galicia relacionado con moda ha salido de estas empresas.

Personajes como Anne Igartiburu o María Castro son habituales de vuestra marca.

En una sociedad tan mediatizada los personajes públicos son uno de los medios más significativos para llegar al público. La Reina Letizia, Catherine Z-Jones, Anne Igartiburu, Alba Lago.. Hacemos un gran esfuerzo desde nuestros agentes de prensa y relaciones públicas en Madrid para gestionar las colaboraciones con famosas.

También colaboráis con bloggers. ¿Qué supone este nuevo canal de promoción?

Estudiamos el perfil de la blogger y sobre todo la tipología de su audiencia. Nunca nos importa la cantidad de seguidoras sino el criterio de la blogger para seleccionar la imagen que quiere trasmitir y las marcas con las que se identifica. En realidad son transmisoras de nuestra propia imagen y tenemos que extremar el cuidado en las selecciones. Las redes sociales son un medio muy potente para llegar a un público cada vez más conectado.

Vuestros diseños se caracterizan por la armonía entre artesanía y modernidad. ¿Cómo se consigue esta fusión?

Nuestro departamento de diseño está permanentemente buscando tendencias y modas en todos los ámbitos. Hoy más que nunca la moda está en la calle, en todas las ciudades del mundo y nuestros viajes siempre se enfocan con ese objetivo. Nuestra manera de interpretar las tendencias es llevándolas a nuestro terreno, con nuestro saber hacer, que tiene mucho de tradicional. No cabe duda que después de más de 30 años nos hemos hecho expertos en lidiar con estas cosas.

¿Cómo ha cambiado el mundo de la moda en estos 30 años?

Si hay una industria cambiante, es la de la moda. Cada seis meses nos obliga a reciclarnos, a descubrir claves que ilusionen a la gente para cambiar su modo de comunicarse a través de la indumentaria. Hemos ganado en comunicación por las nuevas tecnologías, es sencillísimo llegar a cualquier parte del mundo con tus propuestas; eso genera nuevas interacciones y por consiguiente nuevos negocios. Creemos que se ha perdido apreciación de la calidad por una parte importante del público. No hay mucha gente que se dé cuenta que la diferencia entre alguien que nos parece bien vestido y alguien que no, reside en la calidad del tejido y su confección. La apertura de la economía ha colocado en el mercado productos que en muchos casos no se adecuan a la calidad esperada. Hoy podemos encontrar todo tipo de calidades con todo tipo de precios, la clave es saber valorar.