El proyecto del tenis gallego arranca en Ourense

El nuevo proyecto de la Federación Gallega de Tenis (FGT) tras el reciente proceso electoral tiene como punto de partida la ciudad de Ourense. José Mosquera, el recién elegido presidente, ha ejercido como anfitrión de la primera reunión de trabajo del ente autonómico, que sirvió además para la presentación de la junta directiva en la que figuran Sonia López (vicepresidenta I), Gabriel Fernández (vicepresidente II), Antía García (tesorera), Ignacio López (secretario), así como Ronald Álvarez, Leticia Seijido, Jorge González, María Berini, Javier de la Torre, Susana Varela, aula García y Juan José Medín (vocales).

Las líneas maestras del equipo de trabajo que dirige el ourensano Mosquera son el de las licencias femeninas y el "Tenis Atlántico", sin olvidarse de Ourense.

"A relación actual entre licencias femeninas e masculinas no tenis galego é de 1 a 2 na base, e chega a 1 a 3 se computamos tamén as de maiores. Queremos revertir esa situación, no so por igualdade, se non por realidade, e o primeiro é comezar pola xunta, na que as mulleres (6 de 13) serán unha parte moi activa nesta directiva", subraya el nuevo presidente de la FGT.

Traspasando fronteras

La vinculación con otras federaciones o asociaciones será también activa y por ello se vitalizará el Tenis Atlántico. "Será unha competición entre os clubes galegos e os do norte de Portugal, cos que realizaremos actuacións conxuntas, e que nun futuro poderíase ampliar a Asturias", añade Mosquera.

Precisamente Ourense será sede de la primer Torneo Cidade de Ourense - Tenis Atlántico de veteranos. Será en el Club Santo Domingo, entre los días 20 y 23 de este mes. La inscripción, hasta el 13.

Los valores provinciales no necesitarán viajar para entrenarse

El nuevo presidente no se olvidará de Ourense y el cuidado de la cantera será clave. Así, los jóvenes valores provinciales no tendrán que viajar a otras ciudades gallegas para sus sesiones con los técnicos de la Federación, "serán os adestradores os que veñan a Ourense para traballar con eles. En caso de que chova, o Bamio podería ser un lugar idóneo. Parece que o Concello camiña cara a posibilidade real de ir a polo concurso para xestionar dalgún xeito a totalidade ou parte da instalación", destaca Mosquera, que se reunió con Marta Míguez, secretaria xeral para o Deporte, que le confirmó que "o futuro complexo acuático de Monterrei non afectará ás catro pistas de tenis". Es más, "a secretaria falou dun proxecto para reformar unha delas. Sería un punto de partida para poder traer a Ourense un Campionato de España. Precísanse nove pistas e seis hainas no Santo Domingo, e podemos completar co Bamio e Monterrei".