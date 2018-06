Aviñó: "El Nacional no se concibe sin Ourense"

Manuel Aviñó, presidente de la Real Federación Española de automovilismo, no quiso perderse la presentación del Rally de Ourense y no rehuyó de tratar ninguno de los temas que ocupan la actualidad del automovilismo nacional.

Llega la edición número 51 del Rally de Ourense, una prueba que usted conoce bien y en la que fue noveno en la edición de 2008. ¿Qué tiene de especial la prueba desde dentro y desde el punto de vista del Presidente de la federación?

Este rally tiene muchos factores. Es un rally histórico, nadie concibe el campeonato de España sin esta prueba y evidentemente tiene la especial del Cañón do Sil, además de la dureza. Recuerdo el año que lo corrí que hizo muchísimo calor y el reto era mantenerse ya en carrera con aquellas condiciones.

Desde su llegada a la presidencia se busca potenciar la cantera ¿es esa la línea?

Con esa idea nació la BK junior R2. Queremos promocionar y fomentar el acceso y llegada de nuevos talentos con vista a tener en cinco o diez años una lista de pilotos que puedan acceder a cotas más altas, como el europeo o el mundial y encontremos la nueva figura de Dani Sordo. También hemos reforzado mucho el ámbito de comunicación y ya estamos obteniendo un retorno positivo de todas las partes y creo que nos indica que vamos por buen camino Hay muchas cosas que queremos hacer pero el legado anterior no nos permite hacerlo. Hay mucha deuda que amortizar todavía, este lastre no nos permite ir a la velocidad que nos gustaría pero estamos satisfechos de lo que estamos haciendo

Este año vuelve el Desafío, parece que las marcas vuelven a apostar por el automovilismo.

Esto es así pero me gustaría destacar que no es fruto de la casualidad. No es que las marcas hayan decidido de repente apostar de nuevo por la competición. Hemos ido a llamar a su puerta nosotros, hemos configurado la manera de escucharlas, de mantenerlas...En el caso del Desafío, lo primero que hizo este presidente fue ir a hablar con el director general de Peugeot Sport, insistirle en que teníamos que poner en marcha la competición y a partir de ahí con la ayuda de José Pedro Fontes y muchas personas sacamos esto adelante y a la vista está que es un verdadero éxito. Eso sí, tenemos que ser conscientes de que las marcas viven de vender automóviles, por eso la importancia de la fan zone.

A la vista de los proyectos que están iniciándose, ¿nos dirigimos a un Campeonato de España de rallys mixto?

Tradicionalmente en España siempre hubo dos campeonatos por lo que hoy juntarlos como tal se antoja complicado. Gozamos de buena solera con nuestros organizadores pero sí estamos trabajando para crear un campeonato con la suma de las mejores pruebas de cada certamen. Estamos explorándola y nos gustaría ponerla en marcha, pero para variar nos hacen falta recursos que ahora mismo no disponemos en las arcas de la Federación.

¿Y la creación de la Copa de España tiene algún sentido en forma de crear una Segunda división?

Siguen siendo las preinspecciones con una denominación comercial. De cara a los organizadores nos están transmitiendo que les facilita en muchos casos las cosas. Además también nos sirve para crear una cantera de organizaciones y una segunda división de pruebas de cara a fomentar la llegada de nuevos equipos organizadores.

Sobre los N5, ¿qué sucede con la categoría?

Suceder, suceder, no sucede nada. A la Federación no le sucede nada y a los N5 tampoco. El reglamento es claro y se marcó una estabilidad para esta temporada y lo que no vamos a hacer es modificarlo a mitad de temporada, que es un poco lo que se pretende por parte de algunas personas. A Roberto (Méndez, propietario de RMC) se le ha tendido la mano, hemos buscado vías de solución pero esta no puede ser que la Federación claudique y homologue una piezas a mitad de campaña. Entendemos que no puede ser y creo que se va a solucionar. Roberto se fue un poco triste de aquella reunión pero confío que lo va a entender y para próximas pruebas volverá a competir.