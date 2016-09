¿Es su primer libro?

Empecé a escribir obras de teatro cuando tenía 14 años, también colaboro con varias revistas y he publicado algunos relatos, que incluso han sido premiados, pero "Uno de tantos" es mi primer libro.

¿Qué le ha motivado a escribir?

La gente me decía que tengo mucho que contar porque he estado en países de todo el mundo. Así que me decidí a relatar una historia de los que no tenemos voz, y que he logrado reducir a 470 páginas.

¿También se refiere a su etapa como concejal?

No toco la política porque no soy un político al uso, no tomo partido a ultranza y aplaudo cosas aunque no sean de mi mismo pensamiento. No me gusta el populismo porque no conviene a mi sociedad y soy católico practicante, lo que me obliga a amar y respetar a los demás.

¿Echa de menos viajar?

Lo sigo haciendo. He recorrido casi todo el mundo, es mi pasión. Ahora también escribo, crío "porcos celtas" y soy concejal.

¿Tiene nuevos proyectos?

Sí, estoy escribiendo otros dos libros, uno más afectivo y otro sobre un personaje real que he conocido, ejemplo de lucha para triunfar en la vida.

¿Se puede ser sincero en una autobiografía?

Con la educación que he recibido no tengo ningún problema en reflejar la verdad. No es difícil porque la memoria es muy selectiva y deja en los pliegues lo que no deseamos recordar. Tuve una compañera durante 50 años que me enseñó a no pensar por los demás y el respeto a la libertad.