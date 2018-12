Una ruta por las obras románicas cierra el año del Museo Etnolóxico

La Asociación de Amigos do Museo Etnolóxico e do Conxunto Histórico de Ribadavia (Amechir) prepara las que serán las últimas actividades de este año. Este sábado tendrá lugar una ruta guiada por las muestras del románico en el municipio, para la que será necesaria una inscripción previa. La salida será desde la Casa da Cultura a las 09,30 horas y el programa contempla visitar la iglesia de San Xulián de Astureses, San Martiño de Cameixa, San Mamede de Moldes, la iglesia barroca de Santa Baia de Banga y el Pazo dos Quiroga, San Fiz do Varón y, por último, la iglesia de Santa Mariña de Esposende.

En cuanto a las fechas navideñas, Amechir será un año más la encargada de organizar el acto Tempo de Nadal, Lembranza do Vilancico. Este concierto de corales tendrá lugar este domingo, a partir de las 19,00 horas, en la iglesia de San Francisco, y contará con la actuación de la Coral Polifónica Cantores de Arnoia y la Coral Polifónica Val do Avia, de Leiro.