Alternativas na Xustiza quiere un juzgado exclusivo para la mujer

Alternativas na Xustiza-CUT ha remitido al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) un escrito para que en las comisiones provinciales de coordinación para la lucha contra la violencia de género (en Ourense se constituyó el pasado día siete de este mes) se tenga en cuenta la participación de los trabajadores de la Administración de Xustiza . Y ello, según dice, porque "coñecen de primeira man a situación na que chegan as vítimas aos xulgados".

Para este sindicato, es fundamental que se habiliten locales para las víctimas "nos que poidan esperar sen ter que confrontar co acusado e, do mesmo xeito, se creen prazas especializadas en materia de violencia de xénero". Con respecto al funcionamento de los servicios de atención al ciudadano asegura que es necesario "o nomeamento de dous funcionarios que atendan de xeito exclusivo e excluinte as queixas sobre violencia de xénero tal como se contempla no Pacto de Estado".

Un juzgado exclusivo

La portavoz en Ourense, Nuria Fornos, considera imprescindible que en la ciudad se cree una juzgado exclusivo de violencia sobre la mujer (solo hay exclusivos en Vigo y A Coruña). "Realizar o traballo de xeito eficaz e controlado nos xulgados que levan materia de violencia pero non de xeito exclusivo é imposible".

Alternativas na Xustiza recoge las palabras de Pilar Fernández, fiscal especializada en violencia sobre a muller: “A solución real é a que cumpra con todos os mandatos da Lei Orgánica de Protección Integral da Violencia”.