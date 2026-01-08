El vuelco en Venezuela llega con el comercio con Ourense en máximos

El operativo militar llevado a cabo por Estados Unidos que ha terminado con la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, abre las puertas a un giro de guion en las relaciones comerciales que mantiene el país sudamericano con el resto del mundo.

Al margen de las previsiones futuras, lo que dicen los datos es que a día de hoy los lazos comerciales de Venezuela con las empresas ourensanas son residuales y muestran una tendencia muy desigual año tras año.

Las transacciones promedian los 2 millones de euros anuales sumando importaciones y exportaciones, según los datos del Instituto Galego de Estatística y del ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior). Con dos sectores predominantes que sostienen el intercambio: el de la moda y la confección textil y el del aceite de oliva.

El conflicto abierto en Venezuela llega en el momento más dulce de la relación comercial con Ourense de la última década. A falta de los registros de los meses de noviembre y diciembre, el 2025 dejó 2,51 millones en ventas de las empresas ourensanas en Venezuela, muy cerca de los 2,61 que se registraron a lo largo del 2022, el mejor registro de la última década.

Por productos, Ourense exportó el pasado año bolsos de mano por valor de 464.830 euros e importantes partidas de camisas de algodón por 168.470 euros. Por su parte, las ventas de camisetas de punto superaron los 116.500 euros.

En materia agroalimentaria las transacciones son fundamentalmente exportaciones de aceite de oliva, con 211.760 euros, mientras que Ourense importó en los 10 primeros meses del año productos venezolanos por valor de 139.770 euros, la cifra más alta de la última década. La lectura de los datos, en todo caso, muestra una tendencia claramente favorable al superávit comercial para la provincia año tras año.

Las operaciones con Venezuela apenas representan el 0,3% de las exportaciones que se realizaron desde Ourense durante los primeros diez meses del año pasado, cuyo valor se aproximó a los 970 millones de euros.