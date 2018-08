José Luis Jiménez Martínez: "Es una barbaridad decir que no hay alternativa a los contratos por días"

Con "ánimos renovados" tras empezar su segundo mandato al frente del Colegio de Médicos de Ourense, cargo que compagina con el máximo representante del Consello Galego de Colexios Médicos, José Luis Jiménez confía en que el colectivo "gane presencia" en los próximos años, poniendo sobre la mesa las preocupaciones pero también ofreciendo propuestas y alternativas. Preocupado especialmente por la salud de la Atención Primaria, reprocha a la Consellería de Sanidade "poca valentía" para afrontar los problemas.

¿Cómo afronta este mandato?

Queremos continuar con las líneas estratégicas de los últimos años e introducir gente para que el grupo represente de una forma real lo que es el sector. Las tres vicepresidencias están ocupadas por mujeres de unos 40 años, pretendemos dar un impulso nuevo al Colegio, institución de 120 años en Ourense, con un punto de antigüedad que queremos revertir.

¿Tenía claro el segundo mandato?

Por un lado, tenía el deseo de apuntalar las cosas iniciadas aunque no hubiera tenido problema en que otro hubiese asumido el cargo. Queremos que el colegio sea productivo, no solo representativo, aumentar nuestra presencia, pero también ayudar a los profesionales a investigar y a generar producción científica.

También lidera el colegio a nivel gallego. Con esa doble visión, ¿los problemas de los médicos de Ourense son los mismos que en el resto de Galicia?

Quizá aquí tenemos la particularidad del envejecimiento más acentuado, modifica la práctica asistencial y la hace más complicada, porque el sistema no se ha adaptado a pacientes crónicos, complejos, envejecidos y frágiles. Se sigue dando un manejo muy parecido a hace 15 o 20 años. No se ha valido de estrategias de cronicidad, solo ha tocado mínimos detalles. Es uno de los grandes problemas que no ha afrontado la consellería.

¿Por qué?

Creo que por falta de previsión y valentía, tenemos una consellería que hace una gestión bastante superficial y administrativa cuando lo necesario es lo contrario. Está muy aislada en sus despachos de Santiago, no conecta con los sectores que estamos en la asistencia, es una gestión sin decisiones importantes, muy desapegada, no le hinca el diente a las cosas. Cierto es que no hay maravillas en otras comunidades autónomas, pero Galicia está en el furgón de cola.

Y la gerencia ourensana, ¿está respondiendo?

Son súper bienintencionados y es gente independiente desde el punto de vista político, algo que no había en otros tiempos, pero el problema es la rigidez administrativa con la que trabajan, están atados de pies y manos. No es un momento fácil, sé que doy una visión pesimista pero es que la tengo. Hace poco ha habido una revuelta significativa de los jefes de servicio de Atención Primaria en el área de Vigo, que podría ser muy parecida en Ourense. La Atención Primaria está descapitalizada y este tipo de gestión muy de números y alejada de la realidad ha hecho que no se sepa muy bien para qué está.

¿Es el "patito feo" cuando debería ser la clave del sistema?

Es clave en cualquier tratamiento, cómo atender a los crónicos, para que no entren en la dinámica de ir de especialista en especialista al hospital, que debería ser un apoyo. Hace falta una respuesta global, una Atención Primaria descabezada lleva a que pacientes casi no vean al médico y vayan a Urgencias o al especialista.

¿Hay falta de profesionales?

Es otro problema, el boom de jubilaciones no tiene sustitución inmediata, no hay un número suficiente. En su momento se obligó a médicos a jubilarse en una especie de ERE encubierto que ahora se está volviendo en contra, ya cambiaron rápidamente y ahora quieren ampliar la edad.

No parece solución a largo plazo, sino una patada hacia adelante.

Es un parche que afectará, además, solo a algunos. Los que están en el meollo asistencial de mayor penosidad son los médicos de primaria urbanos, tienen un cupo de 1.500 y así es imposible. Y los médicos de Urgencias tampoco van a querer prolongar. Lo primero y fundamental es que todos los MIR que acaban su especialidad tengan un contrato.

Pero son habituales los contratos por días, con poca estabilidad, y en alguna ocasión se ha dicho que no hay otra alternativa.

Eso es una barbaridad, es mentira que no haya alternativa, el ejemplo lo hay en otras comunidades como el País Vasco, que ha puesto en marcha lo que pedimos hace tres años, que el MIR de Familia salga y tenga contrato estable. ¿Alguien entiende que se forme a médicos y luego que se busquen la vida? Estamos gastándonos cuatro o cinco años de formación, si hay necesidades hay que contratarlo ya, no marear la perdiz con contratos de un día o dos. Lo que dice el conselleiro es una tontería, con todas las letras. Las necesidades se resuelven con gente que esté dentro, no llamando para que lo hagan, porque además haces que estas personas no tengan compromiso ni vinculación.

Desde fuera, parece que lo que los pacientes valoran es la proximidad con su médico de cabecera.

Claro, no hace falta tener un cum laude para saberlo. Nosotros pedimos continuidad asistencial, pero no solo hay eso. También el trabajo por la tarde, cuando hay momentos de agobio. Seguro que el profesional acepta quedarse dos horas más, como ocurre en todas las empresas del mundo si se le facilita, se legisla y se paga. En una situación de falta de profesionales hay que buscar esas ideas innovadoras. Sé que la dirección de Ourense está luchando por soluciones, pero las armas son muy limitadas. Estamos tan rígidos como hace 20 años y todo ha cambiado.

¿Entiende las protestas del rural por el servicio de pediatría en verano?

Pediatría es un problema serio. Queramos o no se va a tener que hacer un reajuste porque no hay pediatras. Ya que no pueden llegar a todos los lados, no los vas a tener en la carretera todo el día.

¿No hay pediatras o no se les atrae?

Las dos cosas, pero sobre todo no hay suficientes. Hay que darle una vuelta general y que la medicina de Familia dé respuesta a los niños en cuestiones menos importantes, más sencillas. Pediatría debe tener un papel más consultor, con pacientes muy concretos y de mayor problemática, como los niños más pequeños.

¿Cómo valora los primeros meses del nuevo edificio del CHUO?

Partimos de un problema con el Plan Director, se debía haber hecho un nuevo hospital. Ahora hay estructuras deslabazadas, con espacios muertos, consultas separadas de la zona de hospitalización. Evidentemente, el nuevo hospital ha sido una gran ventaja, nadie puede decir que la apertura no haya sido una buena noticia, pero queda agrupar todo.

El conselleiro fue prudente el otro día con la reforma del Cristal, mientras el año pasado se hablaba de licitar la obra.

Es lo de siempre, lo que parece más razonable es fruto de un tema de financiación. Ourense no es el lugar donde más dinero se invierte y el Plan Director, hecho desde 2001, se ha ido cambiando. Dan largas porque no saben lo que van a hacer ni quieren saberlo porque significa inversión. Si tuviéramos una actitud inversora, se reformaría la vieja residencia del tirón. Es lo que toca.