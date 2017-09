Ourense acoge el sábado el Congreso Gallego de Naturopatía

Ourense será sede el próximo sábado del VI Congreso Gallego de Naturopatía, donde profesionales en este ámbito abordarán alternativas como la alimentación y el termalismo para mejorar la salud y reducir las enfermedades relacionadas con la inflamación y los procesos degenerativos, especialmente entre las personas de más avanzada edad.

Este colectivo ha explicado que las jornadas profundizarán en aspectos relacionados con la salud, como el termalismo, la recolección de plantas, preparación de ungüentos y remedios caseros para mejorar la salud, práctica, han subrayado, que "siempre ha estado presente" en Galicia.

Para ello, profesionales de reconocido prestigio de la profesión naturopática, sin reconocimiento oficial en España, darán a conocer algunas de las causas y soluciones para los procesos patológicos que permitan reducir los problemas de salud, ha indicado el Colegio de Naturópatas.

Desde este colectivo defienden que la naturopatía "proporciona una asistencia esencial, basada en métodos y tecnologías sencillas y naturales, científicamente fundadas, socialmente aceptables y ecológicamente sostenibles".

En este sentido, critican que siga sin estar reconocida en España mientras que sí está aceptada en otros países como "Canadá, Estados Unidos, Australia, Suiza, Alemania".

"Las causas reales de la pérdida de salud no se deberían explicar a través de la edad, la salud, la gordura, la climatología o la genética, por poner ejemplos comunes y creencias populares ya que si estas fueran las causas no habría posibilidad de estar sanos a determinada edad o en determinados climas, y la evidencia nos demuestra que no es así", subraya este colegio, quien aboga por incorporar la naturopatía a la medicina para mejorar la salud.

Durante el congreso, que tendrá lugar en horario de mañana y tarde, los profesionales abordarán las herramientas "más adecuadas" a la hora de "detener procesos degenerativos e inflamatorios", siendo las más conocidas, la acupuntura, la fitoterapia, la reflexología, el masaje y también la nutrición ortomolecular, el ayurveda, los aceites esenciales y el termalismo.

Entre los ponentes, estará presente la administración pública, asociaciones de enfermos, naturópatas, médicos, farmacéuticos, laboratorios y empresas quienes abordarán las soluciones naturales para los trastornos de salud.

Además de ponencias también habrá mesas redondas para abordar la situación del sector, la regulación que consideran "necesaria" así como la homologación de la formación, situaciones, han apuntado, a las que esta persona "se enfrenta cotidianamente

El congreso está dirigido a los profesionales, usuarios, empresarios, estudiantes, centros de formación, herbolarios, centros de herbodietética, editoriales y público interesado en salud y remedio naturales y tiene como finalidad ofrecer un espacio "para fomentar el intercambio de experiencias entre profesionales, docentes, investigadores, empresarios así como ser un escaparate para los productos y servicios más innovadores del sector naturopático".