La baja calidad del producto tira los precios de la castaña

Los propietarios de un buen número de sotos del oriente provincial ya desestimaron recoger las castañas por no ser rentable. Otros muchos sí están vendiendo su cosecha, pero lo hacen desconociendo el precio que los compradores le pagarán por ella. Prefieren ignorarlos a tener que aceptar que las comercializadoras no les abonen las tarifas pactadas, atendiendo a la mala calidad de los frutos. El precio varía mucho de una zona a otra, pero si hace un año la media estaba en torno a 1,50 euros por kilo, en estas semanas muchos acuerdos se están cerrando con 0,60, 0,70 o 0,80 euros por kilo, según explicaron fuentes del sector. Algunos consiguieron venderlas en 1 o 1,20 euros, pero solo allí donde la meteorología fue más benigna.

Las heladas de abril y la sequía hicieron que la cantidad diste mucho de los aproximadamente 12 millones de kilos que produce la provincia un año normal. No solo eso. "La calidad es pésima. Mucha no es comercializable y no cumple unos criterios de calidad mínimo. Es una mercancía deshidratada y con mucho daño interno", comentó Francisco Barredo, presidente de Productores y Exportadores de Productos Agrosilvestres de Galicia (Proagrosilva). "Muchos agricultores optan por no recoger el fruto. Es un año perdido", corroboró. Considera que la lluvia podría maquillar la campaña en las zonas altas (O Bolo o Verín).

La sequía favoreció la propagación de un hongo que ataca el interior de una castaña seca y de reducido tamaño. Hubo zonas donde la enfermedad afectó al 70 % de los árboles, según las estimaciones de la asociación. Esta mala calidad del fruto propicia imágenes poco frecuentes, como la de arrojar frutos a un caldero de agua para determinar su precio, en función de las unidades que no se hunden, lo que indica que su calidad no es buena.

Vilariño de Conso no soportó tantos factores adversos como Valdeorras o Viana. Pese a ello, los precios del fruto acusaron una fuerte caída respecto al año anterior. Los 1,80 euros por kilo de 2016 se quedaron en 1,20 o 1 de esta campaña, según indicó Daniel Fernández, presidente de la Asociación de Propietarios de Soutos. "Este ano o importante é dar sacado a castaña", dijo. La sociedad cuenta con 80 socios y su unión tira de los precios hacia arriba.