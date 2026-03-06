Ente la guerra y las elecciones... el oportunismo de Sánchez

La reciente postura de Pedro Sánchez frente a la escalada bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán ofrece una oportunidad para observar con claridad cómo la política internacional puede convertirse en un instrumento de cálculo electoral. Sánchez, con su historial de rectificaciones estratégicas y giros tácticos, ha demostrado que su prioridad no siempre es la coherencia doctrinal, sino la consolidación de su poder político y la movilización de un electorado fatigado y fragmentado. Su discurso de “no a la guerra”, presentado como un compromiso con la paz y el derecho internacional, no puede desligarse del contexto interno… un Partido Socialista que viene de perder apoyo territorial y popularidad en los últimos comicios y un presidente cuya supervivencia política ha dependido más de pactos tácticos que de liderazgos indiscutibles.

Desde su llegada al poder en 2018, Sánchez ha mostrado una habilidad notable para transformar obstáculos políticos en oportunidades, pero esa misma capacidad se traduce en un patrón de desconfianza… promesas iniciales rotas, pactos inesperados con fuerzas independentistas, leyes aprobadas no por convicción sino por necesidad parlamentaria. Cada cambio, cada rectificación, ha contribuido a la percepción de que su palabra política es flexible cuando el objetivo es consolidar su posición. Hoy, esa flexibilidad se traslada a la política exterior… un conflicto internacional de gran envergadura se convierte en escenario para proyectar liderazgo, para presentarse ante la opinión pública como defensor de la ética y la paz, y al mismo tiempo, para recuperar terreno perdido en el ámbito electoral.

No se trata de cuestionar el valor intrínseco de una posición pacifista; el problema surge cuando esa posición coincide con el calendario político interno y con la necesidad urgente de reforzar la narrativa del Gobierno ante una base electoral que se muestra cada vez más escéptica. En este sentido, el discurso de Sánchez funciona como un instrumento de marketing político… aprovecha la visibilidad internacional para reforzar su imagen, distraer de la debilidad parlamentaria y movilizar a sectores del electorado que históricamente han respondido a mensajes de pacifismo y ética internacional.

El riesgo, sin embargo, es doble. Por un lado, España proyecta una imagen de independencia diplomática que genera tensiones con aliados tradicionales; por otro, la percepción interna se va moldeando alrededor de la sospecha. Si un líder político ha mostrado previamente que sus palabras se adaptan a las circunstancias, ¿cómo confiar en que un posicionamiento de alto riesgo internacional responde exclusivamente a principios y no a cálculos de conveniencia? Esa pregunta no es trivial, porque la credibilidad política se construye sobre coherencia, y el historial de Sánchez muestra que la coherencia es secundaria frente a la estrategia de supervivencia y fortalecimiento electoral.

En definitiva, lo que estamos viendo no es solo un discurso sobre la guerra, sino una operación política cuidadosamente calibrada… Sánchez, en retirada electoral, busca convertir un escenario internacional en un trampolín para reforzar su liderazgo interno, presentando su actuación como defensa de valores mientras los resultados recientes del PSOE sugieren un calendario de urgencia. El cálculo es evidente… cuanto más simbólica y visible se la postura, más oportunidades de recuperar el terreno perdido. Y mientras algunos aplauden su aparente valentía diplomática, otros recuerdan que un historial de promesas incumplidas y pactos tácticos convierte cualquier declaración en un acto de tomadura de pelo al pueblo español.

José Manuel Varela Mosquera (Ourense)