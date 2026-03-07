Un ourensán en Ormuz
A verdade é que o da guerra de moda estes días causou a miña sorpresa por un par de cousas. Non porque me estrañase que Israel se revolvese de forma implacable contra a dirixencia dun país grande e poderoso que teima en falar sempre que pode da eliminación de Israel da face da terra e que ansiaba ter a bomba nuclear para borrar, de inmediato, ao país da vella Golda Meir. E que os israelís -e iso aprendino alí, entre eles- saben que cando alguén fala de eliminalos, hai que tomalos en serio. A maioría creron que esaxeraban con Hitler os que emigraran a EEUU a inicios dos trinta, como Einstein, ata que enfornou aos seis millóns aos que lle puido botar man. E as frases de Alí Jamenei sobre eles desacougábanos: “Cáncro malingo, tumor mortal que debe ser extirpado e erradicado”. “A destrución de Israel non é un soño, é unha certeza matemática e está cada día máis preto”. “Se decidimos ter armas nucleares, non hai poder no mundo que nos poida parar”. “Armamos a calquera grupo que loite contra Israel”. E, ultimamente: “Os nosos inimigos deben saber que a nosa paciencia ten límites e que as nosas armas estratéxicas están listas para o día do axuste de contas”. Moitas veces é prudente calar, pois pola boca morre o peixe. E sorprendeume que Jamenei tivese 86 anos; debía estar retirado, os gobernantes moi vellos son un perigo. Hai que deixar paso a xente que teña máis futuro que pasado. Miren ata onde chegou, que vaticinou a desaparición de Israel en menos de 25 anos e puxo un contador en 2015 nunha céntrica praza de Teherán do tempo que lle quedaba ao país dos xudeus. Xa non existe... o contador. Pero ese non é o tema de hoxe. Imos co lugar máis caloroso e inhóspito do mundo: Ormuz.
O primeiro, chamoume á atención que na maioría das linguas latinas -agás o italiano- escribamos Ormuz, mentres que no resto (inglés, alemán, e todas as demais que usa alfabeto latino) escriban Hormuz. A razón seica está en que é un topónimo discutido; uns din que vén dun deus da teogonía zoroástrica (Ahura-Mazda) e outros dunha palabra grega. De aí o do hache non hache. A min, o certo é que tanto me ten.
E sorprendeume que Jamenei tivese 86 anos; debía estar retirado, os gobernantes moi vellos son un perigo. Hai que deixar paso a xente que teña máis futuro que pasado
E hai unha historia moi curiosa dun ourensán naquelas terras nos inicios dos seus vínculos con Occidente. Poñámonos en situación. O macedao Xoán de Novoa labrouse un futuro en Lisboa. Dirixiu a terceira expedición lusa á India en 1501-1502, na que trouxo o seu barco Flor de la Mar, fretado por mercadores florentinos, ateigado de especias e tesouros, sen historias de conquistas nin farrapo de gaitas: facendo tratos. Uns anos despois, 1505, volve a Oriente coa idea de seguir comerciando, nunha grande armada que leva a Fernando de Almeida como vicerrei da India. Chega, comercia e trata de volver a Portugal, pero estrágaselle a nave e ten que invernar preto de Madagascar -na illa que hoxe leva o seu nome-. Alí o topa a armada de Afonso de Alburquerque, que o obriga a ir canda el á conquista de Socotora e Ormuz. E alí estalan as diferenzas. Albuquerque era bicho ruín. Cruel incluso para os estándares da época. Cortáballe orellas e nariz a todos os civís, nenos, mulleres e vellos e a todos os homes decepáballes un pé, para impedir que se arrepuxesen. O terror en vez do comercio. E inda por riba obrigaba aos mariñeiros de Novoa a faceren de obreiros na construción dun forte portugués, Nosa Señora da Vitoria, no norte da illa, a cincuenta graos. O macedao insubordinouse, e fuxiu co seu barco e outros afíns ata a India onde denunciou as tropelías do capitán. Albuquerque, sen xente, tivo que abandonar Ormuz e foi á India, onde foi preso, temporalmente, polo gobernador Fernando de Almeida, protector do ourensán. Alburquerque foi o artífice do control do Índico en tres puntos: Ormuz (portugués entre 1515 e 1622), Goa e o estreito de Malaca. Se trunfase o comercio do ourensán en vez do sadismo de portugués... Se cadra habería menos odios nos corazóns na zona. Vai ti ver.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
CRISIS ENERGÉTICA
Los países del Golfo podrían dejar de exportar crudo en semanas
Ente la guerra y las elecciones... el oportunismo de Sánchez