A Veiga coloca a la industria forestal como eje económico

El rendimiento de un sector forestal que aún presenta lagunas centra el interés del Concello de A Veiga. Lo aseguró su alcalde, Juan Anta Rodríguez, en la jornada "Industria forestal e polígonos agro-forestales", que ayer se desarrolló en la Sala do Toural. "É un sector prioritario e fundamental para o noso municipio, e por elo, debemos abrir novas liñas de desenvolvemento económico que permitan aproveitar zonas que aínda están sen explotar, recuperar e asentar a poboación e que nos axuden a minimizar as posiblidades de incendios forestais", dijo el regidor.

El Concello de A Veiga cubre una superficie de 292,20 kilómetros cuadrados, que lo sitúan en el octavo lugar del ranquin de concellos gallegos más extensos. Una parte importante de este territorio está dedicado a bosques de pinos y de ahí la importancia que aquí tiene la industria forestal.

En el acto inaugural, además del alcalde anfitrión, estuvieron presentes los presidentes de la Diputación,, Manuel Baltar, y del Grupo Colmeiro, Luis Caramés.

El máximo responsable de la Diputación, Manuel Baltar, resaltó la importancia de analizar "as potencialidades da masa forestal no noso territorio, para elaborar estratexias conxuntas desde as administracións públicas". En su intervención, puso sobre la mesa los 2.200 millones de euros que facturó la industria forestal en territorio gallego, durante 2017, según el informe "La cadena forestal-madera de Galicia 2017", que coordinaron la Escuela de Ingeniería Forestal da Univesidade de Vigo y la Axencia da Industrial Forestal, de la Xunta.

Baltar afirmó que A Veiga es un concello idóneo "para apostar polo sector primario, en xeral, e pola industria forestal en particular, como elemento clave no desenvolvemento económico, social e medioambiental.

Una jornada analizó el futuro forestal

La jornada de ayer permitió debatir el modelo de gestión forestal de Galicia y las posibilidades que ofrecen sus montes para desarrollar polígonos forestales, destinados a crear industrias. Estas actuaciones, además de impulsar la economía del rural, contribuirían a reducir los efectos de los incendios forestales.

En la Sala do Toural veigués estuvieron el director de la Axencia Galega de Industria Forestal, Ignacio Lema, el presidente de la FundaciónSalcines, Venancio Salcines, el representante de Unións Agrarias, Jacobo Feijoo, y el presidente del Clúster da Madeira, José Manuel Iglesias. Entre diferentes asuntos, los expertos abordaron el análisis de la cadena de la madera o la movilidad de las tierras.