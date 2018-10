A unión fai a aprendizaxe no CEIP de Quins

Na comarca de O Ribeiro, no Concello de Melón, está o CEIP de Quins, un centro de ensino de Educación Infantil e Primaria que se podría definir brevemente como “pequeno pero moi activo”, comenta César Grande, o director deste colexio do rural no que dispoñen de novas instalacións, bo material e onde se prioriza o aforro enerxético. Todos os que conforman a comunidade educativa, isto é profesores, escolares e familias, traballan arreo para que a oferta educativa e lúdica do centro sexa o máis completa posible cada curso. Moitos proxectos, de temáticas moi diversas, ocupan cada ano boa parte do día a día dos escolares no colexio. Son beneficiosos desde o momento que poden aprender facendo e experimentando xa que é como mellor se aprende.

Entre as propostas máis salientables de cara a este curso destaca a actividade de Prensa na Escola, Lectura, Deporte Escolar, Reciclaxe de Papel ou Coidado do entorno do centro. Ben é certo que a medida que avanza o curso se incorporan interesantes actividades que contribúen á formación integral do alumnado.

No tocante á actividade de reciclaxe, céntrase no papel. Dispoñen na entrada do centro dun contenedor azul onde cada semana se encarga un neno ou nena de levar o papel sobrante das aulas para poder darlle unha nova vida. Tamén no zona exterior do centro está o xardín, que todos os escolares coidan con mimo cada curso. Xa levan tempo involucrados neste proxecto e nel contan con rego automático, plantación de arbustos, xardineiras e plantas medicinais e aromáticas.

Os escolares de Educación Primaria están entusiasmados co Deporte Escolar. Trátase dunha iniciativa da Xunta de Galicia na que o centro participa nas actividades deportivas de baloncesto, fútbol sala, voleibol, fútbol galaico, campo a través, atletismo e badminton. Enfrontanse unha vez ao mes a escolares doutros centros de ensino da zona de O Ribeiro e no mes de maio comparten todos unha gran competición final.

A Biblioteca é outro dos espazos destacados do colexio xa que no CEIP de Quins están inmersos no Plan Lector e todos os días os escolares participan na denominada “Hora de Ler”, 20 minutos adicados á lectura. Tamén traballan coa prensa en papel e a dixital e así adquiren o hábito da lectura, practican a comprensión, a expresión e a redacción. Polo Día do Libro, cada ano organizan o “Mercadillo do Libro”, onde os escolares poden mercar libros seleccionados a precios que oscilan entre os 10 ctms e os 50 ctmos. O recadado serve para mercar un novo libro para o colexio. Tamén desde a biblioteca, espazo fermoso e renovado, traballan temas de actualidade como a violencia de xénero ou a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres.

Ademais dos numerosos proxectos e actividades que organizan no CEIP de Quins nunca faltan as celebracións como o Magosto, o Nadal, o Entroido e datas salientables do calendario onde escolares, profesores e familias comparten tempo de lecer e aprendizaxe.

Desde este centro de ensino de Melón, están moi agradecidos co Concello, a Xunta e con toda a comunidade educativa que se implican e colaboran para que os nenos e nenas deste colexio reciban desde idades temperás unha formación integral.