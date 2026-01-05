Maduro se declara inocente: "No soy culpable de nada de lo que se ha mencionado"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, escoltados por agentes de la DEA hasta un tribunal de Nueva York

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, la primera dama, Cilia Flores, se han declarado no culpables ante el tribunal federal de Nueva York. De esta forma, Nicolás Maduro se ha declarado inocente en su primera audiencia después de haber sido capturado durante el fin de semana por fuerzas estadounidenses en una operación militar que incluyó varios ataques contra el país latinoamericano.

"Soy inocente. No soy culpable de nada de lo que se ha mencionado aquí", ha declarado cuando se le ha preguntado al jefe de Estado venezolano cómo se declararía, según ha recogido la cadena de televisión estadounidense CNN.

El juez de Maduro fue el mismo que declaró culpable al exgeneral y jefe de inteligencia venezolano

La comparecencia de este lunes estuvo encabezada por el juez federal Alvin Hellerstein, de 92 años y confirmado en el puesto en 1998, durante el mandato de Bill Clinton. El juez ha predidido durante su carrera casos derivados de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y otros relacionados con el terrorismo y la seguridad nacional.

De hecho, el exgeneral y jefe de inteligencia venezolano Hugo Carvajal Barrios se declaró en julio de 2025 culpable ante este mismo juez de cargos relacionados con el narcoterrorismo --motivo por el que se encuentra imputado Maduro-- y el tráfico de drogas.

Maduro está acusado en Estados Unidos de cuatro cargos federales. Maduro compareció el lunes ante un tribunal federal por conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y la conspiración para poseer dicho armamento de guerra, así como de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.

La llegada al tribunal

Maduro y Cilia Flores llegaron este lunes a un tribunal de Nueva York para comparecer acusados de delitos relacionados con el narcotráfico, después de ser capturados el sábado durante una operación militar de Estados Unidos contra el país sudamericano.

Las imágenes retransmitidas en directo mostraron el traslado en helicóptero de la pareja, que es posteriormente escoltada por agentes de la Agencia de Control de Drogas (DEA) e introducida en un vehículo blindado para ser trasladada hasta la sede del tribunal.

Tanto Maduro como Flores iban vestidos con ropajes de color beige y zapatillas naranjas, en el caso del presidente, y azules, en el caso de la primera dama. Ambos iban con bridas en las manos y con la cabeza destapada.