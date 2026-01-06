Carta de Ourense a los Reyes Magos: infraestructuras, diálogo y futuro

Como cada inicio año, los ourensanos escriben su carta de deseos y propósitos para enviársela a los Reyes Magos. Las instituciones de la provincia piden que se siga avanzando en distintas infraestructuras y negociaciones. Todo ello en un clima de paz y entendimiento, sin exclusiones.

Sector empresarial

Desde la Federación de Comercio de Ourense, su presidenta, Beatriz Gómez, desea “un comercio local fuerte y unido, capaz de competir sin perder su identidad y cercanía”. Mientras, desde la Plaza de Abastos, el presidente, Emilio González, pide “llegar a un acuerdo para acabar las obras”, para que puedan volver a su edificio. Los empresarios del Polígono de San Cibrao, insisten en que su misión ha sido siempre que “Ourense prospere” y así seguirá siendo en 2026. Por su parte, desde los sindicatos coinciden en “mantener la movilización” para garantizar las condiciones laborales mínimas.

Sector social

Marta Gómez, decana de abogados, confía en tener una pasarela al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) en sus jubilaciones que garantice “el derecho constitucional a unas pensiones dignas, y una retribución justa para el turno de oficio”. Por su parte, el juez decano de Ourense, Leonardo Álvarez, pide “mejor inversión en la justicia” y “más recursos materiales y personales”.

El obispo de Ourense, Leonardo Lemos, desea “un futuro para que nuestros niños y jóvenes crezcan en un ambiente de paz y progreso”. Mientras, el presidente de Cruz Roja en Ourense, Felipe Ferreiro, pide “tolerancia e empatía como guías para unha convivencia en harmonía e paz”. En esta misma línea, María Tabarés, presidenta de Cáritas aboga por la “paz”. “La que nace del consenso, no la del que impone el más fuerte o el que más grita”, indica.

Educación y cultura

Desde el Campus, el vicerrector, Francisco Javier Rodríguez, desea “un gran avance co novo edificio de Enxeñería Aeronautica e do espazo, a unión física do Campus co soterramento da Avenida Otero Pedrayo e a mellora das infraestruturas, sobre todo as deportivas”.

En lo referente a la cultura, el 2026 estará marcado por la celebración del Ano Oteriano. Más allá de eso, el director del OUFF, Óscar Doviso, pide más creaciones audiovisuales en la provincia y el colectivo A Maquinadora, organizadores de Estudios abertos, desean que se valore la cultura.

Sanidad

El gerente del área sanitaria, Santiago Camba, pide que los tres hospitales públicos “sigan avanzando e que as medidas adoptadas continúen dando os bos resultados que comezamos a ver en 2025”. Mientras, la presidenta de la Academia Médico Quirúrgica de Ourense, Camino Mouronte, desea una sanidad “que cuide a las personas y también a los médicos” y consolidar una cultura de la salud en la provincia.

Las frases

Las figuras. | La Región

Un comercio local fuerte y unido capaz de competir sin perder su identidad y cercanía — Beatriz Gómez - Federación de Comercio

“A unión física do Campus co soterramento da Avenida Otero Pedrayo” — Francisco Javier Rodríguez - Vicerrector del Campus

“Una pasarela al RETA para garantizar el derecho a unas pensiones dignas” — Marta Gómez - Decana de abogados

“"Que os tres hospitais públicos da provincia de Ourense sigan avanzando” — Santiago Camba - Gerente del Área Sanitaria

“Un Ourense que valore a cultura, o patrimonio e o medio ambiente, aberto ao inesperado” — Alba Souto - A Maquinadora

“Queda moito camiño por percorrer en Sectores como os coidados ou a construción” — Xulia González - CIG

“Non cesaremos no noso esforzo por garantir as condicións mínimas para todos” — Dorinda gonzález - CCOO

“Un futuro para que nuestros niños y jóvenes crezcan en un ambiente de paz y progreso” — Leonardo Lemos - Obispo de Ourense

“Trataremos de distinguir e pór á altura que merece este ano atribuído a otero pedrayo” — Xosé Eduardo López - Fundación Otero Pedrayo

“Mantener la Movilización sindical que logró avances en las condiciones laborales” — Noemí Álvarez - UGT

“Que la posible declaración a patrimonio mundial ayude a la conservación” — Alexandra Seara - Consorcio Turismo Ribeira Sacra

“Llegar a un acuerdo para acabar las obras y poder volver a nuestro edificio” — Emilio González - Plaza de Abastos

“Cuidar la salud de los pacientes promoviendo un uso responsable de los medicamentos” — Santiago Leyes - Colegio de Farmacéuticos

“Seguir sendo un espazo de referencia onde as ideas se transformen en proxectos” — María Jesús Carnero - CGIFP Eduardo Barreiros

“Tolerancia e empatía como guías na sociedade, para unha convivencia en harmonía e paz” — Felipe Ferreiro - Presidente Cruz Roja Ourense

“Proteger al ser humano cuidando a los animales, erradicando zoonosis” — Juan José Gómez - Colegio de Veterinarios

“Más creación audiovisual en la provincia, para poder disfrutar de más proyectos” — Óscar Doviso - Director del OUFF

“que Venezuela recupere la libertad, la democracia y el respeto a la voluntad popular” — Lorenzo gonzález - Organización Alma Llanera

“Que ourense prospere para que la sociedad pueda seguir avanzando, sin exclusiones” — José Antonio Rodríguez - Empresarios San Cibrao

“apoyar a los viticultores y fomentar la formación y el enoturismo” — Marcos Prada - D.O. Valdeorras

“Trabajaremos por Una sanidad que cuide a las personas y también a los médicos” — Camino Mouronte - Academia Médico Quirúrgica

“Una mejor inversión en la justicia y que nos surtan de más recursos materiales y personales” — Leonardo Álvarez - Juez Decano de Ourense

“Pido paz, de La que nace del consenso, no la del que impone el más fuerte o el que más grita” — María Tabarés - Cáritas

“Unha colleita máis abundante e que se free o abandono do rural e regularizar o mercado do viño” — Concha Iglesias - D.O. Ribeiro