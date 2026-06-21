A Bola acometerá obras de mejora en el entorno de Santa Baia de Berredo

Plano de la zona de la actuación prevista en el concello de A Bola.

El Gobierno gallego lleva a aprobación este lunes en Consello de la Xunta la aprobación de la firma del convenio de colaboración con el Concello de A Bola para la ejecución de las obras de humanización en la zona de Santa Baia de Berredo, que supondrán una inversión total de algo más de 260.000 euros. La Xunta, a través de esta colaboración con la Consellería de Vivenda e Urbanismo, aportará el 70% del presupuesto de esta intervención, es decir, más de 182.000 euros, y se encargará de la contratación y ejecución de las obras.

El Concello de A Bola asumirá el 30% restante del coste

El Concello de A Bola asumirá el 30% restante del coste, algo más de 78.000 euros; así como la elaboración del proyecto de obra, la tramitación de los permisos necesarios para su ejecución y la incorporación de las acciones realizadas al patrimonio municipal. Mediante este acuerdo, en el marco del denominado Plan Hurbe, impulsado por la Xunta para ayudar a las administraciones locales a financiar diferentes tipos de intervenciones urbanísticas, se prevé intervenir en las localidades de Anxá y A Eirexa.

Se pretende actuar sobre dos carreteras de la parroquia de Berredo que conectan la carretera regional con la capilla de Anxá y la iglesia parroquial de A Eirexa.

Este acuerdo, que permitirá la realización de las acciones que se incorporarán al patrimonio público municipal

Tramos

Los tramos de carretera donde se propone la intervención son actualmente compartidos por peatones y vehículos. El objetivo es dotarlos de nuevo pavimento, ya que el actual se encuentra deteriorado. Este acuerdo, que permitirá la realización de las acciones que se incorporarán al patrimonio público municipal, entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de este año.

Estas acciones se enmarcan en la continua colaboración entre la Xunta y las entidades locales para la ejecución de obras y otras acciones destinadas a mejorar los entornos urbanos, la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas e infraestructuras públicas, con el objetivo de revitalizar el territorio y reequilibrar el ordenamiento territorial.

Además, mediante diferentes líneas de colaboración, como el Plan Hurbe, la Xunta contribuye a impulsar el desarrollo de los núcleos rurales, convirtiéndose en referencia para un número significativo de servicios públicos y privados que permiten extender el modelo urbano a todo el territorio.