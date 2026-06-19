El plan de la Xunta para reducir las bajas laborales estará listo la primera quincena de julio

El plan con el que la Xunta busca reducir el número de bajas laborales en las empresas gallegas estará listo la primera quincena de julio, según ha anunciado el conselleiro de Emprego, José González.

En declaraciones, el conselleiro se ha mostrado “sumamente satisfeito dos avances que se están facendo” en el seno del diálogo social, en una mesa en la que están presentes la Administración, la patronal y UGT, tras descolgarse CCOO, al igual que la CIG, el sindicato mayoritario, que lleva años sin participar en este foro.

Antes de participar en la clausura de la asamblea general de la Asociación Galega de Empresas de Formación, González ha informado de que la mesa para abordar este asunto en el diálogo social mantiene hoy su cuarta reunión, en la que participaron representantes de los graduados sociales.

La idea es acabar las comparecencias, propuestas por la Administración y los agentes sociales, entre la semana que viene y la última de junio. Por la mesa pasaron ya responsables de un informe sobre las consecuencias económicas de esta problemática, el Issga, asociaciones que tienen que ver con la medicina del trabajo, la Inspección de Trabajo y representantes de departamentos de recursos humanos de varias empresas.

Luego se elaborará un borrador con propuestas y a partir de ahí se abrirá una fase de negociación, según el conselleiro: “Buscando un consenso entre todos os que estamos”.

En el curso de la primera quincena de julio la intención es “ter xa ese plan integral e que se poida presentar”, ha indicado. Un documento “definitivo para o que se está facendo un traballo moi serio, a pesar de que houbo medidas que se tiveron que adoptar de forma inmediata”, en concreto en el Sergas, según justificó, tras las críticas en las que basó CCOO su descuelgue del diálogo social.

Implicación de todos

El titular de Emprego ha destacado que aspira a presentar un plan en el que se impliquen “todos” y anticipa que “levará solicitudes á administración central”, en referencia a la Seguridad Social y el “importante colapso por falta de inspectores”. Si bien él no está “no día a día”, según ha reconocido, sí está haciendo “seguimento a través das actas das reunións” y se muestra “sumamente satisfeito dos avances que se están facendo”.

“Cremos que este é un problema multifactorial”, ha resaltado, y ha especificado que el plan se estructurará en torno a tres ejes: el primero, evitar bajas por la vía de la mejora del bienestar laboral y la prevención de riesgos, sobre todo en la pequeña y mediana empresa, “que probablemente teña que ter un apoio público” para lograrlo.

El segundo, mejorar el proceso de gestión y control, “non só o Sergas, que xa está a traballar, tamén a Seguridade Social”; y el tercero, “traballar nun uso responsable da prestación”.

“Creo que vai haber un bo conxunto de propostas”, ha valorado, subrayando la voluntad de empezar “canto antes” a adoptar medidas a corto, a medio y a largo plazo, toda vez que los datos de 2025 “indican que a tendencia é alcista”.