Sigue abierto hasta el 15 de julio, el plazo de ayudas de la Xunta para rehabilitar viviendas destinadas a trabajadores en el rural

Las ayudas para la rehabilitación de viviendas destinadas a trabajadores permanecen abiertas hasta el 15 de julio con el objetivo de movilizar inmuebles vacíos, inacabados o deteriorados en el medio rural gallego y contribuir a la fijación de población, además de facilitar la cobertura de vacantes laborales en distintos sectores.

La iniciativa, impulsada de forma conjunta por las consellerías de Emprego, Comercio e Emigración y de Vivenda e Planificación de Infraestruturas de la Xunta de Galicia, está orientada a recuperar el parque de vivienda existente para destinarlo a residencia de trabajadores, especialmente en municipios de menor tamaño donde existe mayor disponibilidad de inmuebles vacíos.

El programa se estructura en dos líneas de apoyo: una dirigida a empresas y a personas físicas o jurídicas, y otra específica para ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Las subvenciones pueden alcanzar hasta el 95% del coste de la rehabilitación, lo que supone una cobertura muy elevada de la inversión necesaria.

En el caso de viviendas unifamiliares, las ayudas pueden llegar hasta 50.000 euros por inmueble cuando los solicitantes sean empresas o particulares, y hasta 75.000 euros si los beneficiarios son ayuntamientos. Para edificios residenciales colectivos en estado inacabado o en estructura, la cuantía máxima se sitúa en 30.000 euros por vivienda, con un límite global de 300.000 euros por edificio.

La convocatoria se enmarca en la estrategia autonómica para reducir el desequilibrio demográfico entre el ámbito urbano y rural, incentivando la llegada de trabajadores, la recuperación de inmuebles abandonados y la dinamización económica del territorio.

Sobre esta línea de actuación se pronunció el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, quien animó a solicitar estas ayudas durante un encuentro con tejido empresarial y entidades de la comarca de Verín interesadas en la convocatoria.