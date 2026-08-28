A Bola contará con más de un millón para obras

La cooperación económica de la Diputación Provincial con A Bola contempla un importe total previsto de 1.115.194 euros para el mandato 2023-2027, de los cuales 692.194 euros corresponden al Plan CooperOU y otros 423.000 euros a la cofinanciación de subvenciones concedidas durante este periodo. Así lo dio a conocer ayer el presidente del organismo provincial, Luis Menor, durante una visita al concello, donde mantuvo un encuentro con su regidora, María Teresa Barge.

Ambos repasaron la colaboración entre ambas administraciones y abordaron iniciativas futuras del municipio. La visita también permitió inspeccionar directamente diversos proyectos, entre ellos la renovación del firme de la carretera de Podentes a Podentiños, el nuevo pavimento en Espiñal y las obras realizadas en la vivienda de Podentes, donde ya se ha instalado la cubierta.

"A Deputación está para axudar aos concellos a prestar mellores servizos aos seus veciños, vivan onde vivan", destacó Luis Menor, quien reivindicó la importancia de mantener una relación directa y permanente con los gobiernos locales. "Non se pode gobernar a provincia exclusivamente desde o Pazo Provincial; hai que estar no territorio, falar cos alcaldes e alcaldesas e coñecer os problemas sobre o terreo para buscar solucións desde a cooperación", señaló.

La colaboración provincial durante este mandato está estrechamente vinculada a la mejora de los servicios básicos y de la infraestructura municipal. Los proyectos incluyen inversiones en tratamiento de aguas residuales y saneamiento, redes de captación y abastecimiento de agua, la adecuación de carreteras y zonas circundantes, y la reforma de un inmueble para su alquiler. "Falamos de cuestións fundamentais para garantir que vivir nun concello pequeno non signifique ter menos oportunidades ou peores servizos", destacó Menor.