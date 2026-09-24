Eurobattery afronta las dudas en torno al futuro de su CEO

Eurobattery Minerals, la empresa que gestiona el proyecto de la mina de wolframio de Pentes, en A Gudiña, atraviesa una situación complicada por los problemas que afectan a su consejero delegado, Roberto García Martínez.

El problema no es sólo que García Martínez sea el máximo responsable de la empresa. También es uno de sus principales accionistas. La sociedad Nazgero Consulting Services Ltd., vinculada a él, tenía a 30 de junio unos 135,8 millones de acciones, alrededor del 13,56 % de la compañía, lo que la convertía en el segundo mayor accionista. En septiembre, además, recibió nuevos paquetes de acciones a través de esta sociedad.

Por eso, si la empresa decide cambiar a su consejero delegado o reorganizar su dirección, tendrá que tener en cuenta también su participación en el accionariado.

La polémica

Eurobattery Minerals informó el 19 de septiembre de que había recibido información sobre una condena firme contra García Martínez y un socio por un delito de estafa relacionado con una operación minera en Sierra Leona.

El Tribunal Supremo confirmó la condena el pasado 21 de enero. La pena incluía dos años de prisión, una multa y una indemnización económica. Más tarde, la Audiencia Provincial de Bizkaia acordó suspender durante cinco años la entrada en prisión, después de una resolución que quedó firme el 29 de mayo. También redujo la cantidad que debían pagar como indemnización al 60 % de la cifra inicial.

La indemnización quedó así en unos 2,04 millones de dólares. Como los dos condenados responden solidariamente, ambos deben responder conjuntamente ante el acreedor por esa cantidad. El cálculo de unos 1,02 millones de dólares para cada uno sirve sólo como reparto orientativo entre ellos y no significa que cada persona tenga limitado su pago a esa cantidad.

Eurobattery Minerals ha señalado que está trabajando para que sus proyectos mineros en España y Finlandia no se vean afectados. La situación se complica porque el presidente del consejo ha dimitido y Mangold, que actuaba como asesor bursátil, ha terminado su acuerdo con Eurobattery Minerals con efecto inmediato. Actualmente no existe ningún anuncio oficial de cancelación o paralización de la explotación, pero la crisis de gobierno de la compañía introduce interrogantes sobre la continuidad.

Un proyecto a punto de su fase industrial

La incertidumbre corporativa coincide con un momento relevante para la mina de Pentes. Durante los últimos meses, Eurobattery Minerals había comunicado avances técnicos y financieros destinados a llevar el proyecto hacia su fase industrial. En septiembre anunció la finalización de la ingeniería básica y el inicio de la adquisición de equipos para la futura planta, después de que se confirmase la existencia de wolframio de calidad comercial.