Eurobattery Minerals incorpora a Ilari Kinnunen como asesora operativa interina y prepara una Junta General Extraordinaria
RENOVACIÓN
Eurobattery Minerals incorpora a Ilari Kinnunen como asesora operativa interina y prepara una junta extraordinaria para renovar su Consejo de Administración.
Eurobattery Minerals AB ha anunciado la incorporación de Ilari Kinnunen, actual directora general de su filial FinnCobalt Oy, como asesora operativa interina para apoyar la gestión y coordinación de la compañía durante su actual periodo de transición. Kinnunen cuenta con experiencia directa en la organización y en el desarrollo del proyecto de minerales para baterías Hautalampi, que lidera desde 2023.
Su cometido inicial será apoyar al equipo central, evaluar la situación operativa de la empresa y elaborar un plan de acción práctico para dar continuidad a las actividades y avanzar en los proyectos en marcha.
Paralelamente, la compañía está preparando la convocatoria de una Junta General Extraordinaria , en la que se propondrá la elección de nuevos miembros del Consejo de Administración y de un nuevo auditor. La fecha y el orden del día se comunicarán una vez estén confirmados.
La compañía ha aclarado que el nombramiento de Kinnunen tiene carácter exclusivamente consultivo y no supone su designación como directora ejecutiva (CEO). Las decisiones que correspondan al Consejo seguirán sometidas a los procedimientos formales de gobierno corporativo.
En definitiva, Eurobattery Minerals busca garantizar la continuidad de sus operaciones, reforzar la coordinación interna y avanzar en sus proyectos estratégicos mientras prepara una renovación de su estructura de gobierno corporativo.
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