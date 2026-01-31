MANTENER VIVA LA TRADICIÓN
Galería | Comadres y Compadres protagonistas en A Gudiña
MANTENER VIVA LA TRADICIÓN
El municipio de A Gudiña, a través de la entidad Os Torgueiros, llevó a cabo un taller destinado a la elaboración de comadres y compadres con el objetivo de mantener viva su tradición y trasladarla a las nuevas generaciones.
Así, la Casa da Viúva acogió a más de una veintena de participantes de diversas edades que elaboraron cuidadosamente esta figura destaca de As Frieiras. “Unha tarde marabillosa, onde non solo seguimos coas tradicións, senon tamén onde seguimos fortalecendo o movemento asociativo que tanto nos gusta. Unha actividade interxeracional que nos enche de ilusión e arraigo”, explican desde la organización.
La actividad continuará en la localidad el próximo jueves de Comadres, 12 de febrero, con una cena conjunta organizada por la Asociación de Mulleres Rurais Xestas e Toxos en el Restaurante Óscar de Menes.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
MANTENER VIVA LA TRADICIÓN
Galería | Comadres y Compadres protagonistas en A Gudiña
FIESTAS LOCALES
A Gudiña aposta pola recuperación do seu “Entrudio”
HORARIOS ELIMINADOS
Deputados do PP esixen recuperar paradas do AVE na Gudiña este xaneiro
Lo último
REGULARIZACIÓN DE MIGRANTES
¿Votan los migrantes en las elecciones? Qué dice la ley y por qué el debate ha vuelto al centro de la política
RECUPERAR EL EDIFICIO
Bande impulsa la rectoral para dinamizar el turismo
LA PUNTILLA
Sedentarismo