Galería | Comadres y Compadres protagonistas en A Gudiña

Varios vecinos de distintas edades participaron en la confección de las comadres y los compadres en el Entroido en A Gudiña

El municipio de A Gudiña, a través de la entidad Os Torgueiros, llevó a cabo un taller destinado a la elaboración de comadres y compadres con el objetivo de mantener viva su tradición y trasladarla a las nuevas generaciones.

Así, la Casa da Viúva acogió a más de una veintena de participantes de diversas edades que elaboraron cuidadosamente esta figura destaca de As Frieiras. “Unha tarde marabillosa, onde non solo seguimos coas tradicións, senon tamén onde seguimos fortalecendo o movemento asociativo que tanto nos gusta. Unha actividade interxeracional que nos enche de ilusión e arraigo”, explican desde la organización.

La actividad continuará en la localidad el próximo jueves de Comadres, 12 de febrero, con una cena conjunta organizada por la Asociación de Mulleres Rurais Xestas e Toxos en el Restaurante Óscar de Menes.